В Пензе на конференцию разработчиков ПО планируется потратить более 1 млн. рублей Связь и ИТ

Пенза, 9 февраля 2017. PenzaNews. Акционерное общество «Центр кластерного развития» объявило запрос предложений на организацию и проведение межрегиональной конференции разработчиков программного обеспечения «Secon» в Пензе 21–22 апреля.

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Начальная (максимальная) цена договора составляет 1 млн. 150 тыс. рублей, в том числе НДС в размере 18%.

Предложения принимаются от субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в период до 16 февраля, заявки будут рассмотрены на следующий день.

Согласно техническому заданию, конференцию планируется провести на базе пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

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Первый день мероприятия задуман как нетехнический. Намечено пленарное заседание, после этого состоятся тематические секции, круглый стол и панельная дискуссия. Ожидаемое число участников — не менее 150 человек.

Второй день обозначен как технический. Он предусматривает тематические секции, круглый стол, мастер-классы и баркемпы. Заявленное число участников — не менее 850, из них — 30 спикеров российских компаний, в том числе 20 иногородних, а также два десятка vip-персон.

В соответствии с требованием заказчика, программа конференции должна быть насыщена теоретической частью и практическими примерами по выполнению сложных задач по разработке прототипов программных продуктов с дальнейшей маркетинговой составляющей.