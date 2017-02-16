Директор по маркетингу eLama назвала анализ залогом эффективной контекстной рекламы Связь и ИТ

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Грамотный анализ является залогом эффективной контекстной рекламы, при которой заказчик тратит меньше денег и воздействует исключительно на свою целевую аудиторию. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказала директор по маркетингу сервиса автоматизации контекстной рекламы eLama.ru Александра Литманович, приехавшая в Пензу для участия в межрегиональной конференции по продвижению компаний в Интернете.

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«Контекстная реклама работает только в том случае, когда рекламодатель знает, сколько он тратит на каждый вид таргетинга и сколько он зарабатывает по каждому из них. [...] Понимание того, какая реклама работает, а какая нет, позволяет грамотно распоряжаться бюджетами и вкладывать деньги именно в те каналы, которые окупаются», — сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что ее доклад «Как сливаются бюджеты в контекстной рекламе» посвящен проблеме неэффективной траты имеющихся в распоряжении денежных средств, когда кампания в итоге оказывается провальной.

По словам Александры Литманович, несмотря на развитие интернет-технологий, большинство предпринимателей не умеют грамотно пользоваться контекстной рекламой.

«У нас [сервиса eLama.ru] около 20 тыс. клиентов сейчас, и я могу сказать, что с веб-аналитикой у большинства из них очень плохо. Мы работаем на федеральном уровне и видим, что проблема отсутствия грамотной настройки системы аналитики есть не только в регионах. В Петербурге и в Москве — то же самое», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что примерно 70% рекламодателей не настраивают ремаркетинг.

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«Это, например, когда человек зашел на сайт, положил товар в корзину, а после посещения его «догоняют» баннеры с этой вещью, на которых написано: «Оплати сегодня и получи бесплатную доставку». Это стопроцентно работающая история», — сказала директор по маркетингу сервиса eLama.ru.

Александры Литманович обратила внимание на то, что рекламодатель вполне может заниматься аналитикой самостоятельно, без привлечения сторонних компаний, при этом главное — в принципе уделять этому направлению должное внимание.

«Веб-аналитика — это намного проще, чем кажется», — резюмировала собеседница агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», межрегиональная конференция по продвижению компаний в Интернете с участием представителя «Яндекса», а также приглашенных докладчиков из Москвы и Санкт-Петербурга, организована агентством цифрового маркетинга «НеВсем». Мероприятие является однодневным и проходит на базе ресторан-холла «Frau Gross» в Пензе в четверг, 16 февраля.

В качестве слушателей на конференцию зарегистрировались около 200 человек.

С докладами выступят семь спикеров — владелец сервиса сбора ключевых фраз MOAB Илья Исерсон, директор по маркетингу eLama.ru Александра Литманович, основатель сервиса обратного звонка CallbackKILLER Алексей Молчанов, совладелец компании «Честное авто» Евгений Букин, главный редактор интернет-издания Shopolog.ru Игорь Назаров, менеджер по работе с клиентами компании «Яндекс» Наталья Пономаренко и владелец дизайн-студии Сергей Скоморохов.