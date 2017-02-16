Илья Исерсон рассказал, как интернет-компании найти хорошего менеджера по продажам Связь и ИТ

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Владелец сервиса сбора ключевых фраз MOAB, промышленный маркетолог Илья Исерсон, приглашенный в качестве спикера на межрегиональную конференцию по продвижению компаний в Интернете в Пензе, посвятил свое выступление наиболее распространенным ошибкам, которые работодатели совершают при подборе персонала в отдел продаж.

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В начале доклада он предложил участникам определиться, какие качества и навыки непременно должны быть у кандидата на вакантную должность. Затем спикер высказал свое мнение на этот счет.

«Лучше пусть он будет «никакой» технически — совсем не знаком с тематикой, опыта работы в ней нет и даже опыта продаж, но он должен уметь слушать и задавать правильные вопросы, которые позволяют клиенту раскрыться и затем решать проблему», — сказал Илья Исерсон.

Вместе с тем он добавил, что из этого правила существуют редкие исключения.

Промышленный маркетолог также призвал не увеличивать искусственно число критериев для кандидата.

«Собираются директор, руководитель отдела продаж, кадровик какой-нибудь условный и начинают писать требования к вакансии — чтобы были права категории «В», машина, опыт продаж, умел работать в «Microsoft Excel» и «Microsoft Word», знал английский язык и так далее. Куча народу, и каждый считает своим долгом внести какой-то пункт в этот список. В итоге получается «многорукий монстр», который должен уметь все, но непонятно зачем, потому что ему, по большому счету, нужно не более, чем говорить по телефону», — отметил докладчик.

Илья Исерсон подчеркнул, что это лишь сокращает поток потенциальных претендентов на должность.

По его словам лучшие специалисты по подбору персонала, с которыми он сталкивался, по образованию были психиатрами — они хорошо разбирались в людях и почти не делали выбор в пользу «случайных» кандидатов.

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Илья Исерсон пояснил, что часто встречаются ситуации, когда образ идеального менеджера по продажам вбирает в себя черты одного из успешных сотрудников компании, в итоге найти второго такого кандидата становится невозможно.

«Это совершенно глупая история, потому что менеджеры должны быть разными. В первую очередь, потому что клиенты отличаются друг от друга», — сказал докладчик.

Он также обратил внимание на то, что в ряде случаев опытные и успешные менеджеры оказываются несостоятельными в работе с определенными клиентами, в то время как новички добиваются результата.

Найти менеджера-универсала, по мнению Ильи Исерсона, можно крайне редко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», межрегиональная конференция по продвижению компаний в Интернете с участием представителя «Яндекса», а также приглашенных докладчиков из Москвы и Санкт-Петербурга, организована агентством цифрового маркетинга «НеВсем». Мероприятие является однодневным и проходит на базе ресторан-холла «Frau Gross» в Пензе в четверг, 16 февраля.

В качестве слушателей на конференцию зарегистрировались около 200 человек.

С докладами выступят семь спикеров — владелец сервиса сбора ключевых фраз MOAB Илья Исерсон, директор по маркетингу eLama.ru Александра Литманович, основатель сервиса обратного звонка CallbackKILLER Алексей Молчанов, совладелец компании «Честное авто» Евгений Букин, главный редактор интернет-издания Shopolog.ru Игорь Назаров, менеджер по работе с клиентами компании «Яндекс» Наталья Пономаренко и владелец дизайн-студии Сергей Скоморохов.