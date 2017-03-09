Абоненты «МегаФона» могут увидеть продолжение «Молодежки» до премьеры на СТС Связь и ИТ

Пенза, 9 марта 2017. PenzaNews. Пензенские абоненты «МегаФона» могут увидеть продолжение сериала «Молодежка» раньше, чем новые серии будут показаны в эфире телеканала СТС.

Фото: ПАО «МегаФон»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе ПАО «МегаФон», каждый понедельник в онлайн-кинотеатре «МегаФон.ТВ» абонентам будет открываться доступ сразу к четырем сериям нового сезона.

«Клиенты «МегаФона» не только посмотрят новые серии «Молодежки» первыми, но и сделают это абсолютно бесплатно: абоненты с тарифным планом «Все включено» могут подключить на весь месяц пакет «Русские сериалы», где и появятся эпизоды сериала. В телеэфире — на канале СТС — премьерные серии «Молодежки» покажут 13 марта в 20.00», — пояснили в компании.

В пресс-службе уточнили, что данная акция является совместным проектом «МегаФона» и холдинга «СТС Медиа».

«Зрителей «МегаФон.ТВ» ждет долгожданная развязка четвертого сезона, в котором к команде сериала присоединятся звезда YouTube Катя Клэп, легенда хоккея Вячеслав Фетисов и спортивный комментатор Виктор Гусев», — добавили в компании «МегаФон».

Сериал «Молодежка» рассказывает о жизни хоккейной команды «Медведи».

В четвертом сезоне перед хоккеистами стоят новые задачи — вернуть хоккейные лавры, обыграв главных соперников чемпионата «Ледяных королей», и попасть в состав сборной страны. В круговороте ледовых страстей герои будут решать и личные дилеммы: Антипову предстоит вернуть семью, Кострову узнать правду о своей девушке, а Кисляку научиться жить после сложной операции. Трудностей добавят неожиданные перспективы, которые кардинально изменят жизнь не только хоккеистов, но и их спутниц.

Осенью 2016 года канал СТС первым в России успешно запустил catch-forward в России, благодаря чему клиенты «Мегафона» получили возможность смотреть новые серии «Молодежки» раньше, чем телезрители.