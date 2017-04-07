В восьми районах Пензенской области выросла скорость интернета 4G от компании «МегаФон» Связь и ИТ

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Максимальная скорость мобильного интернета 4G увеличилась со 100 до 130 Мбит в секунду в восьми районах Пензенской области благодаря проведенной компанией «МегаФон» модернизации транспортной сети для нескольких десятков базовых станций четвертого поколения.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского регионального отделения ПАО «МегаФон», инженеры подключили базовые станции 4G/LTE к более емким и быстрым волоконно-оптическим линиям связи в Пензе, Спасском, Никольском, Городищенском, Бессоновском, Сердобском, Земетчинском, Лунинском и Башмаковском районах.

«Благодаря новой схеме подключения «железа» к кабелям пропускная способность сети выросла в 10 раз», — отметили в компании.

По словам директора Пензенского регионального отделения ПАО «МегаФон» Алексея Брюхачева, за две недели с момента модернизации в этих районах, где проживают более 250 тыс. человек, потребление мобильного интернета выросло почти на 20%.

«По сравнению с прежними радиоканалами новые оптоволоконные кабели позволяют быстрее передавать данные между базами. Поэтому выросли и максимальные, и средние скорости, которые зависят от загрузки сети и числа интернет-пользователей», — пояснил он.

Алексей Брюхачев добавил, что увеличение скорости позволило жителям скачивать и отправлять большие файлы за считанные минуты, смотреть онлайн-видео в лучшем качестве, а также более эффективно пользоваться любыми интернет-сервисами.