«Secon» в Пензе объединит около 1 тыс. участников и экспертов из четырех стран Связь и ИТ

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Конференция разработчиков программного обеспечения «Secon», которая пройдет в Пензе 21 и 22 апреля в девятый раз, станет самой масштабной за все время своего существования.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете мероприятия, по предварительным данным, за два дня в ней примут участие около 1 тыс. участников, при этом регистрация пока продолжается.

Секции объединят экспертов из четырех стран, в том числе из 11 регионов России.

Двухдневный формат мероприятия позволил сделать программу максимально насыщенной и интересной не только техническим специалистам.

21 апреля секции будут интересны как разработчикам программного обеспечения, так и HR-специалистам, маркетологам, инвесторам, представителям власти и работникам образования.

22 апреля будут обсуждаться узкопрофессиональные вопросы.

На сайте мероприятия уже сейчас можно задать вопрос любому из спикеров, а также договориться о встрече в дни конференции.

Организатором IX межрегиональной конференции «Secon» является ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области, в состав которой входят компании «CodeInside», «Bit.Games», «FunCorp», «Rails Jedies», «Тортуга», «Росоператор», «Мое Дело» и «Vigrom Corp.».

С 2013 года мероприятие поддерживает правительство Пензенской области.

С 2014 года соорганизатором выступает АО «Центр кластерного развития».