16:06:04 Четверг, 20 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

«Secon» в Пензе объединит около 1 тыс. участников и экспертов из четырех стран

10:34 | 20.04.2017 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Конференция разработчиков программного обеспечения «Secon», которая пройдет в Пензе 21 и 22 апреля в девятый раз, станет самой масштабной за все время своего существования.

«Secon» в Пензе объединит около 1 тыс. участников и экспертов из четырех стран

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в оргкомитете мероприятия, по предварительным данным, за два дня в ней примут участие около 1 тыс. участников, при этом регистрация пока продолжается.

Секции объединят экспертов из четырех стран, в том числе из 11 регионов России.

Двухдневный формат мероприятия позволил сделать программу максимально насыщенной и интересной не только техническим специалистам.

21 апреля секции будут интересны как разработчикам программного обеспечения, так и HR-специалистам, маркетологам, инвесторам, представителям власти и работникам образования.

22 апреля будут обсуждаться узкопрофессиональные вопросы.

На сайте мероприятия уже сейчас можно задать вопрос любому из спикеров, а также договориться о встрече в дни конференции.

Организатором IX межрегиональной конференции «Secon» является ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области, в состав которой входят компании «CodeInside», «Bit.Games», «FunCorp», «Rails Jedies», «Тортуга», «Росоператор», «Мое Дело» и «Vigrom Corp.».

С 2013 года мероприятие поддерживает правительство Пензенской области.

С 2014 года соорганизатором выступает АО «Центр кластерного развития».
Актуальное
Читайте также
В Заречном раскрыта кража шести бутылок ликера, колбасы и грудинки из магазина В Пензе конкурс «Лучший по профессии» перенесен на май
В Кузнецке стартовала спартакиада допризывной молодежи В Пензе ночью двое мужчин проникли в магазин ради еды и денег
Учителем года в Пензенской области стала Анна Макарова из Мокшана В Пензе обсудят перенос начала дачного сезона с 22 апреля на более позднюю дату
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама