«Secon» в Пензе объединит около 1 тыс. участников и экспертов из четырех стран

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Конференция разработчиков программного обеспечения «Secon», которая пройдет в Пензе 21 и 22 апреля в девятый раз, станет самой масштабной за все время своего существования.
21 апреля секции будут интересны как разработчикам программного обеспечения, так и HR-специалистам, маркетологам, инвесторам, представителям власти и работникам образования.
22 апреля будут обсуждаться узкопрофессиональные вопросы.
На сайте мероприятия уже сейчас можно задать вопрос любому из спикеров, а также договориться о встрече в дни конференции.
Организатором IX межрегиональной конференции «Secon» является ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области, в состав которой входят компании «CodeInside», «Bit.Games», «FunCorp», «Rails Jedies», «Тортуга», «Росоператор», «Мое Дело» и «Vigrom Corp.».
С 2013 года мероприятие поддерживает правительство Пензенской области.
С 2014 года соорганизатором выступает АО «Центр кластерного развития».
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