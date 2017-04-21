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В Пензе будет создан IT-парк

11:18 | 21.04.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. IT-парк будет создан в Пензе на базе одного из бизнес-инкубаторов. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензе будет создан IT-парк

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Объявляю, что принял решение со своими коллегами создать IT-парк на базе одного из бизнес-инкубаторов», — сказал он в ходе церемонии открытия IX межрегиональной конференции разработчиков программного обеспечения «Secon», которая начала свою работу на базе библиотеки имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в пятницу, 21 апреля.

По словам Ивана Белозерцева, бизнес-инкубатор планируется полностью передать в распоряжение IT-компаниям.

«Чтобы у вас были бы свои помещения, была своя творческая атмосфера, вы могли бы взаимодействовать. Я уверен, что это даст определенный толчок в развитии IT-технологий, программного обеспечения на пензенской земле. Больше будет поступать заказов, и вам легче будет решать эти задачи», — пояснил губернатор.
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