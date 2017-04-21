Университет 4.0 способен стать драйвером роста для любого региона — Игорь Куприенко
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Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Любой российский вуз, который начнет развиваться по модели «Университет 4.0», способен стать драйвером роста для своего региона. Такое мнение высказал менеджер отдела проектной деятельности и фандрайзинга Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики Игорь Куприенко, выступивший с докладом на конференции «Secon» в Пензе в пятницу, 21 апреля.
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Прежде чем остановиться на этом понятии, которое пока еще не слишком широко распространено, он дал характеристику разным моделям вузов.
«Университет 1.0 — это тот самый храм науки, о котором мы привыкли слышать. Кто является его основным продуктом? Это выпускники, те люди, которые дальше идут на предприятия», — сказал докладчик, отметив, что зачастую качество подготовки специалистов в таких университетах не отвечает ожиданиям работодателей.
По словам Игоря Куприенко, в университете 2.0 акцент сделан на научно-исследовательской деятельности, которая может осуществляться как во взаимодействии с бизнесом, так и без него.
«Основным продуктом является интеллектуальная собственность, защищенная патентом», — уточнил представитель Университета ИТМО.
Игорь Куприенко добавил, что университет 3.0 можно условно назвать предпринимательским.
«Он выходит на рынок и начинает продавать интеллектуальную собственность», — сказал он, приведя в пример продажу части доли петербургского вуза в компании «Квантовые коммуникации» за полмиллиона долларов.
«Может быть, цифра не очень большая в рамках всего университета, но, поверьте мне, это один из первых случаев, когда вуз выходит на рынок и продает свою интеллектуальную собственность», — подчеркнул докладчик.
Игорь Куприенко уточнил, что университетом 4.0 может называться тот вуз, который становится не только производителем будущих кадров, но и формирует вокруг себя промышленность, а через нее — рынок, куда может продавать интеллектуальную собственность, продукты и услуги.
«Данный процесс поддерживает и правительство РФ», — подчеркнул участник конференции, приведя в пример программу «Вузы как центры пространства создания инноваций».
Игорь Куприенко отметил, что университет 4.0 играет важную роль для экономики, так как он занимается научной экспертизой, международной деятельностью, имеет крепкие связи с работодателями и местными властями.
«Университет становится активным игроком государственного и бизнес-сообщества», — сказал докладчик.
По словам Игоря Куприенко, также университет 4.0 чрезвычайно важен для региона в целом, так как позволяет ему получит известность за счет сильного специализированного кластера.
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Он сообщил, что Университету ИТМО удалось успешно внедрить такую модель — очередным этапом развития вуза станет строительство в Санкт-Петербурге города-спутника с общежитиями, опытно-внедренческой площадкой и центром развлечений.
В завершение своего доклада «Университет 4.0: ждать нельзя внедрять» Игорь Куприенко предложил вузам определиться со своими задачами на ближайшую перспективу.
«Каждый университет должен решить для себя, куда ставить запятую», — отметил он.
Организатором IX межрегиональной конференции «Secon» является ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области, в состав которой входят компании «CodeInside», «Bit.Games», «FunCorp», «Rails Jedies», «Тортуга», «Росоператор», «Мое Дело» и «Vigrom Corp.».
С 2013 года мероприятие поддерживает правительство Пензенской области.
С 2014 года соорганизатором выступает АО «Центр кластерного развития».