IT-компании представили свои разработки на конференции «Secon» в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Пензенские компании представили свои разработки на выставке, организованной в рамках двухдневной IX межрегиональной конференции разработчиков программного обеспечения «Secon», которая стартовала в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в пятницу, 21 апреля.

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Одним из первых с экспозицией ознакомился губернатор Иван Белозерцев.

В частности, он остановился у стенда компании «Bit.Games», специализирующейся на разработке игр для российских и зарубежных соцсетей и под мобильные устройства на платформе iOS и Android.

Генеральный директор «Bit.Games» Владимир Розов рассказал главе региона об игре «Guild of Heroes» («Гильдия героев»). Также был продемонстрирован небольшой видеоролик.

Комментируя результаты работы компании, Иван Белозерцев отметил, что ее сотрудники являются патриотами региона, и поблагодарил их за отношение к делу.

У стенда «Vigrom Corp.» губернатору рассказали о создании авиасимуляторов и показали радиоуправляемые модели самолетов. Представители компании пояснили, что уже более 6 лет разрабатывают и поддерживают высоконагруженные сервисы, в том числе онлайн-игры и приложения.

Также Иван Белозерцев остановился у стенда «Тортуги», игры которой можно встретить в каталогах соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, NK, Draugiem, «Мой Мир» и других. Руководство компании обратило внимание главы региона на проблему с офисными помещениями для разработчиков — в основном в Пензе предлагают в аренду небольшие комнаты, которые сложно адаптировать под нужды конкретной фирмы.

Кроме того, интерес губернатора вызвала экспозиция компании «FunCorp» с офисами в Пензе, Лос-Анджелесе, Москве и Лимассоле, представившей iFunny, входящее в топ-10 развлекательных приложений США.

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Помимо этого, Иван Белозерцев ознакомился с проектом «Увлекательная реальность», который представила группа компаний «Росоператор». Он позволяет проводить уроки с использованием эффекта дополненной реальности. В результате губернатор дал поручение, чтобы заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов и министр образования региона Александр Воронков изучили возможность внедрения проекта в школах.

Также в рамках посещения выставки Иван Белозерцев осмотрел стенды АО «Центр кластерного развития», компаний «CodeInside», «Мое Дело» и «Rails Jedies».