В Пензе разработчики ПО и промышленники объединят усилия в подготовке кадров Связь и ИТ

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Две региональные ассоциации — разработчиков программного обеспечения «Secon» и промышленников — договорились усилить взаимодействие друг с другом, а также с вузами Пензенской области с целью повышения качества подготовки кадров.

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Актуальные проблемы образования представители заинтересованных сторон рассмотрели в ходе круглого стола, состоявшегося в рамках IX межрегиональной конференции «Secon» в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в Пензе в пятницу, 21 апреля.

«Давайте пытаться находить точки соприкосновения, объединять наши усилия в рамках обучения, сотрудничества с образовательными учреждениями», — предложил генеральный директор компании «Росоператор» Олег Звонов, обращаясь от имени руководства IT-фирм к представителям промышленного сектора.

Он выразил уверенность в том, что объединение усилий будет выгодно обеим ассоциациям и откроет для них новые возможности.

С этим мнением полностью согласился глава совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», председатель совета приборостроительного кластера «Безопасность», президент ассоциации промышленников Пензенской области Олег Шаповал.

«В рамках ассоциации мы попробуем организовать это все дело в ближайшее время», — сказал он.

Олег Шаповал отметил, что третьей стороной сотрудничества непременно должны выступить университеты.

«Очень важно, чтобы здесь были еще те, кто учит студентов, потому что мы сейчас ставим задачу перед вузами, чтобы были реальные дипломные проекты», — пояснил президент ассоциации промышленников.

Он предложил организовать встречу после майских праздников, на которой обсудить возможности взаимодействия более детально.

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В свою очередь губернатор Иван Белозерцев, который также принимал участие в работе круглого стола, отметил, что положительные сдвиги в сфере профессионального образования есть, однако практическую направленность обучения необходимо усилить.

«Надо заниматься повышением квалификации, приглашать [в вузы] своих же выпускников, которые сегодня производят высококачественный продукт», — поставил он задачу.

Организатором IX межрегиональной конференции «Secon» является ассоциация разработчиков программного обеспечения Пензенской области, в состав которой входят компании «CodeInside», «Bit.Games», «FunCorp», «Rails Jedies», «Тортуга», «Росоператор», «Мое Дело» и «Vigrom Corp.».

С 2013 года мероприятие поддерживает правительство Пензенской области.

С 2014 года соорганизатором выступает АО «Центр кластерного развития».