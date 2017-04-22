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В Пензе участники «Secon» приступили к обсуждению трендов разработки ПО

11:16 | 22.04.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Старт второму — техническому — дню IX межрегиональной конференции разработчиков программного обеспечения «Secon» дан в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в Пензе утром в субботу, 22 апреля.

В Пензе участники «Secon» приступили к обсуждению трендов разработки ПО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к участникам, президент ассоциации разработчиков ПО «Secon», руководитель компании «CodeInside» Максим Семенкин отметил, что рад видеть собравшихся, многих из которых знает лично.

«Для тех людей, которые не понимают, о чем мы говорим, мы сделали специальный день. Он прошел вчера», — сказал организатор мероприятия.

Максим Семенкин подчеркнул, что технический день лишен официоза, на нем не будет «битв с образованием», а участников ждет обсуждение сугубо профессиональных тем.

Он также призвал активнее вносить предложения относительно тем предстоящих конференций.

Первым доклад представил программист из Белграда, соучередитель нескольких IT-компаний Иван Немытченко «Куда движется мир разработки ПО и нужно ли вам туда?» Он рассказал, как менялись технологии за последние годы, а также о разных подходах к решению одних и тех же задач.

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», в программе конференции произошли некоторые изменения.

Вместо Андрея Зайчикова из Люксембурга, который должен был выступить с докладом «Архитектура распределенных NoSQL на AWS», выступит Иван Немытченко на тему «Нужен ли мне диплом, если я хочу стать программистом».

Обсудить тему Андрея Зайчикова можно будет на баркемпе с другими участниками и спикерами.

Кроме того, Антон Семенченко из-за болезни не смог выступить лично, поэтому представит доклад по видеосвязи.

В технический день на конференции собрались преимущественно молодые люди, которые работают не в системе управления, а непосредственно занимаются разработкой. Также присутствует много студентов.

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В фойе библиотеки на первом и втором этажах, как и днем ранее, действует выставка, на которой представлены стенды компаний, входящих в ассоциацию «Secon».

Широко представлены фотозоны и различные мастер-классы. Например, за символическую плату можно своими руками сделать железный значок с символом конференции.

После обеда будет организован гик-квест для программистов, системных администраторов и тестировщиков, который проведет генеральный директор компании «ITSumma» Евгений Потапов. Команда победителей, решившая пять заданий, получит три билета на вечеринку после конференции.

К началу второго дня регистрацию в общей сложности прошли более 950 участников.
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