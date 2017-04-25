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Число зрителей онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» превысило 2 миллиона

13:35 | 25.04.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 25 апреля 2017. PenzaNews. Число зрителей онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ», который доступен на территории России, в том числе в Пензенской области, превысило 2 млн. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе оператора связи.

Число зрителей онлайн-кинотеатра «МегаФон.ТВ» превысило 2 миллиона

Фото: Megafon.tv

«Почетным юбилейным посетителем стал Дмитрий Тифенцев. Он признался, что приложение установлено у него на планшете, поэтому он может смотреть видео везде и в любое время. Сам он предпочитает познавательные программы об истории России, а его дети — мультфильмы», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании «МегаФон».

Согласно последним данным, в рейтинге детского контента в сервисе «МегаФон.ТВ» лидируют мультипликационные сериалы «Щенячий патруль» и «Маша и Медведь».

Самые популярные сериалы у зрителей — «Молодежка», «Игра престолов», «Черные паруса», «Хорошая жена» и вторая часть «Мажора».

В рейтинг кинофильмов вошло три отечественные ленты — «Викинг», «Гуляй, Вася!» и «Притяжение», а также голливудские блокбастеры «Кредо убийцы» и «Фантастические твари и где они обитают».

Как отметил директор бизнес-направления видео компании «МегаЛабс» Андрей Кушнарев, благодаря широкому покрытию сети и скоростному мобильному интернету, абоненты могут смотреть «МегаФон.ТВ» в пробке, в очереди или в обеденный перерыв и на разных платформах — на смартфоне, планшете, компьютере, а также телевизорах со SmartTV.

«Ближе к лету любимые фильмы и сериалы можно будет просматривать даже на потолке. Наш сервис «МегаФон.ТВ» появится в мини-кинотеатре «Cinemood». Протестировать первым этот необычный кинотеатр сможет наш 2-миллионый зритель Дмитрий Тифенцев», — пояснил он.

Мини-кинотеатр «Cinemood» разработала российская команда #Мультикубик.

Он представлен в виде кубика и проецирует изображение на любую поверхность дома и на природе. В «Cinemood» уже предустановлена библиотека из более чем 150 сказок, стриминг YouTube, возможность подключения флеш-накопителя.

В конце мая у мини-кинотеатра появится сервис «МегаФон.ТВ».
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