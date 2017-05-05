Пензенские абоненты «Ростелекома» получат счет в более удобном формате Связь и ИТ

Пенза, 5 мая 2017. PenzaNews. Физические лица, являющиеся абонентами ПАО «Ростелеком» в Пензенской области, получат в мае счет за услуги связи в новом формате.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Теперь информация по начислениям и расчетам будет размещена в отдельных блоках. Данные будут максимально детализированы и расшифрованы.

«Информационный блок по начислениям отражает все имеющиеся у абонента услуги в разбивке по видам — «Домашний телефон», «Радио», «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ», «Оборудование» и «Дополнительные услуги», а также по наименованиям — абонентская плата, местные звонки, звонки по региону — с указанием их стоимости за месяц. Кроме того, в данном блоке указываются все начисления за расчетный период по услугам, подключенным у абонента», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании добавили, что блок по расчетам содержит данные за период оказания услуг, в том числе остаток платежа за рассрочку оборудования или долга — указывается сумма неоплаченных платежей по графику.

«Внешний вид счета изменится для абонентов, получающих его как в бумажном виде, так и в электронном — по почте или в едином личном кабинете (ЕЛК)», — отметили в пресс-службе.

Комментируя произошедшие изменения, заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Алексей Ивонин подчеркнул, что компания стремится повысить качество обслуживания клиентов и меняется под их потребности.

«Именно поэтому «Ростелеком» переходит на новый формат счета. Отмечу, что изменяется не просто внешний вид счета. Совершенно по-новому будет размещена информация обо всех оказанных услугах, а также изменится содержимое счета. К примеру, кроме привычной информации о начислениях, абонент будет видеть сумму оставшейся задолженности, если он платит за оборудование в рассрочку. Уверен, что более информативный и понятный счет позволит нашим клиентам самостоятельно разобраться во всех начислениях и оплатить его без посещения центров обслуживания или звонков в контактный центр компании», — сказал он.