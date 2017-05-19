«МегаФон» планирует устранить перебои со связью в Пензенской области в течение двух часов Связь и ИТ

Пенза, 19 мая 2017. PenzaNews. Перебои со связью у абонентов «МегаФона» в Пензенской области планируется устранить в течение двух часов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского регионального отделения компании в пятницу, 19 мая.

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«В Москве и Поволжье наблюдаются временные сложности с голосовой связью — снижение успешности дозвона на 30%. Технические специалисты проводят восстановительные работы, ориентировочный срок их завершения составляет один–два часа», — пояснили в «МегаФоне».

В компании принесли извинения абонентам за временные неудобства.

«Мобильный интернет работает в обычном режиме. При необходимости можно совершать звонки через мессенджеры», — добавили в пресс-службе.