Региональная робототехническая олимпиада «Пенза-RRO – 2017» пройдет 26 мая Связь и ИТ

Пенза, 24 мая 2017. PenzaNews. Региональная робототехническая олимпиада «Пенза-RRO – 2017» пройдет в лицее №73 Пензы в предстоящую пятницу, 26 мая.

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В программе олимпиады запланированы соревнования по трем категориям — основной, творческой, а также по сервисным и промышленным интеллектуальным робототехническим системам.

Кроме того, в рамках региональной олимпиады пройдут состязания для начинающих робототехников — «Сумо», «Следование по узкой линии «Lego», «Следование по узкой линии «Arduino».

По итогам состязаний будут распределены квоты для участия во всероссийской робототехнической олимпиаде, которая пройдет в июне в городе Иннополисе под Казанью.

Все участники получат сертификаты, а победители и призеры будут награждены дипломами, медалями, кубками и призами министерства образования Пензенской области.

Начало олимпиады «Пенза-RRO – 2017» намечено на 10.00, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.