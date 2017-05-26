Пензенские школьники могут принять участие в чемпионате «Изучи интернет – управляй им!» Связь и ИТ

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Пензенские школьники могут принять участие в VI всероссийском онлайн-чемпионате «Изучи интернет – управляй им!», организованном координационным центром национальных доменов .RU/.РФ и ПАО «Ростелеком».

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», регистрация продлится на сайте чемпионата до 31 октября.

«К участию в онлайн-чемпионате приглашаются дети и подростки до 18 лет, которые могут выступить как в индивидуальном зачете, так и объединившись в команды. Соревновательный период продлится с 1 по 31 ноября. Итоговый рейтинг, который определит чемпиона в каждом из зачетов, будет формироваться в режиме онлайн. Все призеры получат именные дипломы и ценные подарки», — пояснили в компании.

В «Ростелекоме» уточнили, что чемпионат является частью социально-образовательного проекта «Изучи интернет – управляй им!», главная цель которого — повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей.

«Основа проекта — образовательный модуль «Знания», где в интерактивной форме представлена информация об истории и устройстве интернета, принципах работы ключевых IT-сервисов, правилах безопасного поведения в сети. Для проверки и закрепления своих знаний все желающие могут скачать бесплатное мобильное приложение с тестами и совершенствовать навыки буквально на ходу», — добавили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что ежегодно участниками онлайн-чемпионата становятся до 15 тыс. школьников со всей России.

«В прошлом году темой чемпионата стала безопасность в интернете. Вопросы и задания были посвящены защите от киберугроз, конфиденциальности данных, безопасности в социальных сетях и работе антивирусов. Главная тема чемпионата 2017 года — интернет вещей (IoT)», — отметили в «Ростелекоме».