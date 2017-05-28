Владельцы iFunny открыли акселератор для развлекательных стартапов

Пенза, 28 мая 2017. PenzaNews. Международная компания FunCorp, которая имеет офисы в Пензе, Москве, Лимассоле, Лос-Анджелесе и входит в ассоциацию разработчиков программного обеспечения «Secon», открыла акселератор развлекательных стартапов FunCubator, в рамках которого на поддержку перспективных проектов будет направлено 10 млн. долларов.
По мнению инициаторов проекта, FunCubator является уникальным явлением на российском рынке стартапов, так как он занял нишу, которую обычно обходят стороной бизнес-ангелы и венчурные фонды.
«Развлечения — это риски, которые плохо просчитываются. Мы это тоже осознаем, но будем вкладывать свои деньги, трафик iFunny [флагманский продукт FunCorp] и экспертизу в создание продуктов. Мы хотим поддержать тех, кто делает фан. Дать им ресурс, экспертизу и возможность проверки гипотез», — прокомментировал запуск акселератора управляющий партнер FunCubator Виктор Захарченко на своей странице в Facebook.
Заявки на участие в первом наборе будут приниматься до 18 июня.
Всего за два года планируется провести три набора.
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