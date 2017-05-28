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Владельцы iFunny открыли акселератор для развлекательных стартапов

13:03 | 28.05.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 28 мая 2017. PenzaNews. Международная компания FunCorp, которая имеет офисы в Пензе, Москве, Лимассоле, Лос-Анджелесе и входит в ассоциацию разработчиков программного обеспечения «Secon», открыла акселератор развлекательных стартапов FunCubator, в рамках которого на поддержку перспективных проектов будет направлено 10 млн. долларов.

Владельцы iFunny открыли акселератор для развлекательных стартапов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По мнению инициаторов проекта, FunCubator является уникальным явлением на российском рынке стартапов, так как он занял нишу, которую обычно обходят стороной бизнес-ангелы и венчурные фонды.

«Развлечения — это риски, которые плохо просчитываются. Мы это тоже осознаем, но будем вкладывать свои деньги, трафик iFunny [флагманский продукт FunCorp] и экспертизу в создание продуктов. Мы хотим поддержать тех, кто делает фан. Дать им ресурс, экспертизу и возможность проверки гипотез», — прокомментировал запуск акселератора управляющий партнер FunCubator Виктор Захарченко на своей странице в Facebook.

Заявки на участие в первом наборе будут приниматься до 18 июня.

Всего за два года планируется провести три набора.
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