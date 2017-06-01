Редактор ИА «PenzaNews» награждена спецпризом по итогам конкурса «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Редактор пензенского независимого информационного агентства «PenzaNews» Светлана Полосина награждена специальным призом по итогам окружного этапа VI международного конкурса «Технологии для жизни — больше возможностей», организатором которого выступила компания «Ростелеком».

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За участие в нем журналист получила универсальный аккумулятор для зарядки гаджетов, который поможет всегда оставаться на связи, что особенно важно для сотрудника СМИ.

Кроме того, Светлана Полосина отмечена дипломом за подписью вице-президента – директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрия Проскуры.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», международный конкурс журналистов «Технологии для жизни — больше возможностей» проводится компанией «Ростелеком» ежегодно. Он призван содействовать объективному и более качественному освещению инфотелекоммуникационной отрасли.

В этом году в рамках окружного этапа на него поступило более 150 работ.