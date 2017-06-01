00:34:38 Пятница, 2 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Отремонтированная дорога на улице Бекешской. Пенза, 1 июня 2017 г.

Редактор ИА «PenzaNews» награждена спецпризом по итогам конкурса «Ростелекома»

18:28 | 01.06.2017 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 1 июня 2017. PenzaNews. Редактор пензенского независимого информационного агентства «PenzaNews» Светлана Полосина награждена специальным призом по итогам окружного этапа VI международного конкурса «Технологии для жизни — больше возможностей», организатором которого выступила компания «Ростелеком».

Редактор ИА «PenzaNews» награждена спецпризом по итогам конкурса «Ростелекома»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За участие в нем журналист получила универсальный аккумулятор для зарядки гаджетов, который поможет всегда оставаться на связи, что особенно важно для сотрудника СМИ.

Кроме того, Светлана Полосина отмечена дипломом за подписью вице-президента – директора макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрия Проскуры.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», международный конкурс журналистов «Технологии для жизни — больше возможностей» проводится компанией «Ростелеком» ежегодно. Он призван содействовать объективному и более качественному освещению инфотелекоммуникационной отрасли.

В этом году в рамках окружного этапа на него поступило более 150 работ.
Актуальное
Читайте также
В пензенском правительстве обсудили конкуренцию среди служб такси Мэр Пензы потребовал к 4 июня закончить ремонт дороги, ведущей к лагерям «Белка» и «Заря»
Пензенская область присоединится к проекту «Уполномоченные ВЭБ в регионах» Пензенские спортсмены-инвалиды завоевали более 10 медалей на спартакиаде по плаванию
В Кузнецке по программе капремонта сдан в эксплуатацию первый в 2017 году дом В Пензенской области будут ловить мотоциклистов-нарушителей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама