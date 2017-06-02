Расширен функционал услуг «МегаФон.Таргет» и «Мобильное информирование» Связь и ИТ

Пенза, 2 июня 2017. PenzaNews. «МегаФон» расширил функционал услуг «МегаФон.Таргет» и «Мобильное информирование» в Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского регионального отделения ПАО «МегаФон», теперь рассылать рекламные SMS можно с помощью новых категорий «Интересы» и «Роуминг».

«Категория «Интересы» включает в себя более 30 опций, в том числе «Спорт», «Автомобили», «Здоровье», «Карьера», «Недвижимость», «Дети», «Разнообразные развлечения», «Бизнес». В решении «МегаФон» активно применяет свои возможности по анализу данных. К примеру, новость об открытии SPA-салона можно отправить женщинам 25–45 лет, которые живут в пределах одного района и интересуются своим здоровьем; предложение по скидкам на автомобиль — мужчинам от 18 до 35 лет, которые регулярно читают автомобильные сайты», — пояснили в компании.

В «МегаФоне» отметили, что таргетирование по роумингу позволит точно выделить категорию часто путешествующих получателей, для которых будут актуальны предложения по услугам для туристов.

«Пользователям «МегаФон.Таргет» не требуются специальные знания для того, чтобы создать и запустить рекламную кампанию: управление услугой происходит через автоматизированный и понятный даже новичку интерфейс. Еще до запуска кампании клиент будет знать, сколько человек получат его сообщение, а по ее итогам сможет проанализировать эффективность. Цена таргета сохранится на прежнем уровне — 40 копеек», — добавили в «МегаФоне».

По словам директора по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Яна Кухальского, более 1 тыс. компаний уже оценили преимущество сервиса.

«Мы отлично понимаем, как важно для небольших компаний получить максимальную отдачу от своих рекламных вложений. Наши возможности по анализу больших данных позволяют интегрировать в платформу все новые категории таргетирования и делать настройку рекламной кампании еще проще и прозрачнее, а ее результаты — еще более эффективными», — отметил он.

В свою очередь директор по маркетингу корпоративного бизнеса компании «МегаФон» Павел Захаров подчеркнул, что в настоящее время клиенты не просто подключаются к оператору связи, а выбирают комплексные услуги, которые легко внедрить.

«МегаФон» учитывает этот тренд. Мы создаем экосистему высокотехнологичных решений, которые объединяют мобильную связь с новейшими цифровыми технологиями. Одним из таких решений является «МегаФон.Таргет», — добавил он.