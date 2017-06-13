Пензенские студенты и преподаватели смогут пройти стажировку в компании «D-Link» Связь и ИТ

Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Договоренность о стажировках студентов и преподавателей пензенского IT-колледжа на базе сервисного и обучающего центра «D-Link Russia» достигнута между первым заместителем председателя правительства региона Андреем Кулинцевым и генеральным директором компании Владимиром Липпингом.

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В ходе рабочей встречи, состоявшейся в Рязани, Владимир Липпинг принял приглашение Андрея Кулинцева посетить Пензенскую область.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что Владимир Липпинг войдет в оргкомитет X межрегиональной конференции разработчиков программного обеспечения «Secon», сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.