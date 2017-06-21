Новоселы пензенского «Дома Вероники» оценили скорость интернета и цифровое ТВ Связь и ИТ

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Молодые люди с тяжелой степенью инвалидности, заселившиеся в пансион «Дом Вероники» в Пензе в минувший понедельник, 19 июня, оценили удобство помещений, которые полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями, а также услуги связи, предоставленные компанией «Ростелеком».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Накануне для них была проведена краткая презентация по использованию интерфейса интерактивного телевидения.

«Надеемся, что предоставленные услуги помогут многим ребятам с комфортом получать дистанционное образование, общаться с друзьями онлайн, участвовать в мастер-классах и быть всегда на связи», — сообщил ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров.

Он напомнил, что оператор реализовал специальный проект по строительству оптической сети связи на базе технологии «оптика до здания». При этом создание телеком-инфраструктуры велось одновременно с возведением объекта в течение нескольких месяцев.

Благодаря этому постояльцы «Дома Вероники» получили возможность пользоваться доступом в интернет по технологии Wi-Fi, а также смотреть эфирные и тематические каналы цифрового интерактивного телевидения.

Кроме того, для нужд администрации и обслуживающего персонала пансиона подключены городской стационарный телефон по SIP-технологии и услуга «Облачное видеонаблюдение» с возможностью просмотра архива данных при помощи специального портала.

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Всего в «Доме Вероники» установлено три видеокамеры — одна снаружи здания и две в коридорах.

Одним из первых качество услуг «Ростелекома» оценил бывший житель сердобского дома ветеранов Ильмир Валиев.

Он пояснил, что приехал в «Дом Вероники» с личным моноблоком, который сразу же подключил к сети Wi-Fi.

«Я веду собственную страничку в одной из социальных сетей, у меня около 40 подписчиков и более 170 друзей. Также размещаю интересную информацию из мира футбола. Уже пообщался с другом посредством видеосвязи — скорость интернета вполне приемлемая», — отметил Ильмир Валиев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пансион «Дом Вероники» построен в частном секторе — в микрорайоне Веселовка города Пензы на территории храма Введения Пресвятой Богородицы.

Это первый подобный объект в стране. Он стал частью многофункционального центра «Квартал Луи», созданного по модели сопровождаемого проживания.

Торжественное открытие «Дома Вероники» состоится в среду, 21 июня. Планируется, что участие в церемонии примут глава Минтруда России Максим Топилин и полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.