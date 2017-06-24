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В Пензе планируют подготовить список населенных пунктов, где отсутствует интернет

10:38 | 24.06.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 24 июня 2017. PenzaNews. Заместитель начальника управления рынка продовольствия и лицензирования Минсельхоза Пензенской области Павел Гусев рекомендовал составить перечень населенных пунктов региона, в которых отсутствует доступ к интернету.

В Пензе планируют подготовить список населенных пунктов, где отсутствует интернет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Данный перечень будет утвержден постановлением правительства Российской Федерации, что повлечет освобождение объектов, расположенных в данных населенных пунктах, от фиксации сведений о розничной реализации алкогольной продукции в системе ЕГАИС», — сказал он в ходе совещания по вопросам развития торговой деятельности и реализации законодательства в области торговли.

Павел Гусев напомнил, что подключение всех магазинов, реализующих алкоголь, к системе ЕГАИС необходимо завершить до 1 июля.

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«Подключение всех объектов к данной системе позволит нам обеспечить решение задач по легализации алкогольного рынка на территории региона», — отметил замначальника управления.

Он также подчеркнул важность проведения мониторинга с целью пресечения незаконного оборота алкогольной продукции.

«Необходимо данные мероприятия запланировать, работать в оперативном режиме, проводить мониторинговые выезды в объекты торговли, предприятия общественного питания, привлекать к данной работе представителей общественности и молодежных организаций», — цитирует Павла Гусева пресс-служба регионального Минсельхоза.
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