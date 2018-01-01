Мэрия Пензы планирует перейти на отечественные интернет-сервисы Связь и ИТ

Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление, которым утвержден план перехода мэрии и подведомственных организаций на использование продуктов и услуг, предоставляемых посредством интернет-ресурсов отечественными компаниями.

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Согласно тексту документа, в августе планируется собрать сведения об используемых продуктах и услугах в интернете, предоставляемых зарубежными компаниями. В их числе соцсети, браузеры, системы мгновенного обмена сообщениями, электронная почта, календари, интернет-телефония, поисковые системы, расширения и средства воспроизведения контента.

Проанализировать полученные сведения намечено в октябре.

В декабре администрация Пензы должна будет составить список интернет-сервисов отечественных компаний, которые могут заменить зарубежные.

В феврале 2018 года, как ожидается, будет подготовлен проект реестра видов интернет-сервисов, который намечено утвердить принятием правового акта в апреле.

Внедрение продуктов и услуг отечественных интернет-сервисов будет проходить в течение всего 2018 года.