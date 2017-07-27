«Ростелеком» отменит плату за интернет в малых селах Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Компания «Ростелеком» отменит плату за пользование Wi-Fi в построенных по проекту устранения цифрового неравенства точках доступа на территории 63 сел Пензенской области с предстоящего вторника, 1 августа.

Фото: Government.ru

Предполагается, что за пользование интернетом не будут платить жители всех российских населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек, где реализуется проект устранения цифрового неравенства. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского, состоявшейся в минувшую среду, 26 июля.

Как отметил Михаил Осеевский, «Ростелеком» с 2014 года является единым оператором универсальных услуг связи на территории страны и успешно реализует проект по устранению цифрового неравенства.

«Мы накопили опыт, собрали и проанализировали обратную связь от администраций, от простых пользователей и пришли к выводу, что можно обнулить тарифы в точках Wi-Fi, построенных по проекту. Мы видим, что в малых населенных пунктах, особенно удаленных, есть ограничения по точкам приема платежей — там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Поэтому мы идем навстречу пользователям и делаем интернет на высокой скорости в точках Wi-Fi на селе бесплатным», — пояснил он.

По словам главы «Ростелекома», по состоянию на 30 июня план-график строительно-монтажных работ выполнен на 100%: введено в эксплуатацию 4 тыс. 690 точек доступа — 34% от общего плана, проложено 35 тыс. км волоконно-оптических линий связи, в настоящее время ведутся работы еще по 15 тыс. км.

Михаил Осеевский добавил, что к реализации проекта привлечено более 240 российских предприятий, а общая численность задействованного персонала превышает 9 тыс. человек.

Он подчеркнул, что все оборудование, кабель и другие материалы, используемые в рамках проекта, исключительно российского производства.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», возможность выхода во всемирную паутину в точках доступа пользуется у сельчан высоким спросом.

«За 1,5 года работы точек состоялось 6,2 млн. интернет-сессий, а общий трафик превысил 727 Тб. Причем и количество сессий, и трафик растут очень высокими темпами. Скорость передачи данных в точках доступа составляет не менее 10 Мбит/с», — пояснили в компании.

В пресс-службе отметили, что построенная в рамках проекта устранения цифрового неравенства инфраструктура может быть задействована и для реализации других проектов национального масштаба, например, для обеспечения учреждений здравоохранения высокоскоростным доступом в интернет.