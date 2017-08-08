«IT-лаборатория» в Пензе завершит работу 11 августа Связь и ИТ

Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Финальное мероприятие образовательного проекта «IT-лаборатория» пройдет на базе бизнес-инкубатора «Татлин» в Пензе в предстоящую пятницу, 11 августа.

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Участники представят семь сервисов и приложений, которые уже имеют прототип. В их числе — универсальный модуль для автоматизированной системы управления технологическим процессом «Emercal», система экомониторинга «EcoBox», приложение «Что надеть?», информационная площадка «Book&Look», веб-сервис для офис-менеджеров «Единое окно», сервис сбора данных «TimeCrawler» и игра «Space Battle».

На стендовой презентации можно будет увидеть, как работают прототипы и протестировать их.

После это молодые люди поделятся с представителям бизнес-сообщества своими идеями на счет того, как на этих проектах можно заработать.

Предполагается, что по результатам проведенной работы компании-участники «IT-лаборатории» пригласят на работу сильнейших разработчиков.

Кроме того, команда, набравшая максимальное количество баллов по итогам проекта, получит главный приз — месяц бесплатного обучения на практических онлайн-курсах по программированию «Хекслет».

К участию в финальном мероприятии образовательного проекта приглашен трекер заочного акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Козлов. Он оценит представленные проекты, а также проведет лекцию «Customer Development: проверка гипотез».

«IT-лаборатория» — образовательный проект, организованный ассоциацией разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Sесon» и ООО «Центр кластерного развития» при поддержке регионального объединения бизнес-инкубаторов и Фонда развития информационных технологий.

Она является площадкой для обмена знаниями и опытом между успешными специалистами в сферах программирования, маркетинга, дизайна и студентами, начинающими специалистами, а также всеми интересующимися.

В рамках проекта в течение шести недель студенты вузов, колледжа информационных и промышленных технологий, молодые специалисты и школьники в командах работали над идеями представителей компаний «Bit.Games», «Rails Jedies», «CodeInside», «Eastwood», НПФ «Круг», а также музея занимательных наук «Реактор».

В роли экспертов выступили ведущие разработчики компаний ассоциации «Secon». Кураторы и заявители идей оценивали каждый этап работы, давали полезные советы, а также помогали разобраться в спорных вопросах.

Каждая из шести недель завершалась презентацией, в ходе которой участники рассказывали о проделанной работе.