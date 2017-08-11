В Пензе участники «IT-лаборатории» представили свои разработки Связь и ИТ

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Участники образовательного проекта «IT-лаборатория», стартовавшего в Пензе в начале июля, представили семь сервисов и приложений, которые уже имеют прототип, в бизнес-инкубаторе «Татлин» в пятницу, 11 августа.

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На презентацию были приглашены кураторы команд, эксперты, чиновники, а также все интересующиеся сферой информационных технологий.

Перед началом официальной части можно было ознакомиться с каждой разработкой в отдельности и протестировать ее. Вниманию гостей были представлены автоматизированная система управления технологическим процессом «Emercal», система экомониторинга «EcoBox», приложение «Что надеть?», информационная площадка для посещения учреждений культуры «Book&Look», веб-сервис для офис-менеджеров «Единое окно», а также сервис сбора данных «TimeCrawler» и игра «Space Battle».

После этого состоялась официальная часть мероприятия.

Обращаясь к собравшимся, министр промышленности, транспорта и инновационной политики Михаил Торгашин выразил уверенность в том, что шесть недель обучения позволили получить студентам ценные знания и навыки.

«Под кураторством руководителей и практиков из региональной IT-сферы вы работали над реальными задачами и проектами, которые могут быть коммерциализированы. Я знаю, что наиболее активные участники образовательного проекта сегодня уже получат предложения о трудоустройстве в компании IT-кластера региона», — сказал он.

Фото: ООО «ЦКР»

В свою очередь трекер заочного акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Козлов пожелал присутствующим непрерывно профессионально совершенствоваться и быть уверенным в своих способностях.

«Приятно видеть, что в Пензенской области сформировалось активное IT-сообщество и действует кластер, которые совместно решают актуальные задачи», — отметил эксперт, добавив, что «IT-лаборатория» является тому хорошим примером.

Фото: ООО «ЦКР»

После этого состоялась официальная презентация проектов.

Представители команд кратко рассказали о своей разработке, рассмотрели отличия от существующих приложений с анализом их достоинств и недостатков, а также представили бизнес-план, в котором отражены, в частности, объемы необходимых инвестиций, способы продвижения продукта и срок окупаемости.

Эксперты могли задать уточняющие вопросы или дать свои рекомендации. В итоге некоторые выступления, несмотря на установленный лимит времени, вызвали бурное обсуждение.

Технический куратор одной из команд, представитель компании «Дионис» Денис Лабанов отметил, что был приятно удивлен высоким уровнем подготовки участников.

«Здесь концентрация повышенная — много людей, которые умеют, знают, практикуют и хотят дальше развиваться, а в вузе много людей, которые учатся только потому, что поступили. Участники превзошли мои ожидания. Я думал, что кураторы за команды практически все делать будут. Нет — команды нашлись умные, которые взялись за это и подготовили все очень хорошо. То, что сейчас показывают на презентациях — лишь малая часть того, что было сделано», — отметил он.

Предполагается, что после пройденного обучения лучшие участники проекта получат предложения о трудоустройстве.

«IT-лаборатория» — образовательный проект, организованный ассоциацией разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Sесon» и ООО «Центр кластерного развития» при поддержке регионального объединения бизнес-инкубаторов и Фонда развития информационных технологий.

Она является площадкой для обмена знаниями и опытом между успешными специалистами в сферах программирования, маркетинга, дизайна и студентами, начинающими специалистами, а также всеми интересующимися.

В рамках проекта в течение шести недель студенты вузов, колледжа информационных и промышленных технологий, молодые специалисты и школьники в командах работали над идеями представителей компаний «Bit.Games», «Rails Jedies», «CodeInside», «Eastwood», НПФ «Круг», а также музея занимательных наук «Реактор».

В роли экспертов выступили ведущие разработчики компаний ассоциации «Secon». Кураторы и заявители идей оценивали каждый этап работы, давали полезные советы, а также помогали разобраться в спорных вопросах.