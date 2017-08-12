Команда проекта «Space battle» стала лучшей по итогам «IT-лаборатории» Связь и ИТ

Пенза, 12 августа 2017. PenzaNews. Команда проекта мобильной игры для Android «Space battle» завоевала главный приз образовательного проекта «IT-лаборатория», завершившегося в Пензе в минувшую пятницу, 11 августа.

Фото: ООО «Центр кластерного развития»

Участники получили главный приз от ассоциации «Secon» — они пройдут месяц бесплатного обучения на практических онлайн-курсах по программированию «Хекслет».

В разработке команды жюри отметило достаточно сложный алгоритм реализации, графический дизайн, а также тот факт, что игра заставляет геймеров разрабатывать стратегии и вариативно принимать решения.

Команда, предложившая информационную площадку с сервисом онлайн-записи «Book&Look» победила в номинации «StartUp». Эксперты подчеркнули, что предложенный программный продукт станет востребован заведениями и учреждениями, продающими и предлагающими для бронирования билеты посетителям.

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Также была отмечена команда разработчиков проекта «Система экомониторинга окружающей среды «EcoBox». Данный проект имеет рыночный потенциал — в рамках него был создан не только программный продукт, но и техническое изделие для сбора показаний. По итогам презентации руководитель регионального фонда развития интернет-технологий Евгений Симонов выразил готовность продолжать курировать данный проект для дальнейшей возможной коммерческой реализации.

Кроме того, лучших определил почетный гость «IT-лаборатории» трекер заочного акселератора Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Дмитрий Козлов. Так, попробовать свои силы уже на федеральном уровне смогут проекты «EcoBox» и «Book&Look».

Также наградой за 1,5 месяца усердной работы для 12 самых трудолюбивых и результативных участников «IT-лаборатории» стали приглашения на работу от представителей компаний IT-кластера Пензенской области.

«IT-лаборатория» — образовательный проект, организованный ассоциацией разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Sесon» и ООО «Центр кластерного развития» при поддержке регионального объединения бизнес-инкубаторов и Фонда развития информационных технологий.

Она является площадкой для обмена знаниями и опытом между успешными специалистами в сферах программирования, маркетинга, дизайна и студентами, начинающими специалистами, а также всеми интересующимися.

В рамках проекта в течение шести недель студенты вузов, колледжа информационных и промышленных технологий, молодые специалисты и школьники в командах работали над идеями представителей компаний «Bit.Games», «Rails Jedies», «CodeInside», «Eastwood», НПФ «Круг», а также музея занимательных наук «Реактор».

В роли экспертов выступили ведущие разработчики компаний ассоциации «Secon». Кураторы и авторы идей оценивали каждый этап работы, давали полезные советы, а также помогали разобраться в спорных вопросах.

В 2017 году за победу боролись семь проектов — автоматизированная система управления технологическим процессом «Emercal», система экомониторинга окружающей среды «EcoBox», мобильное приложение на Android «Что надеть?», информационная площадка с сервисом онлайн-записи «Book&Look», веб-сервис для офис-менеджеров «Единое окно», сервис сбора данных «TimeCrawler» и мобильная игра на Android «Space battle».