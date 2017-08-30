Участники медиатура от «Ростелекома» познакомились с телеком-обеспечением «Дома Вероники» Связь и ИТ

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Участники медиатура, организованного «Ростелекомом», познакомились с тем, как обеспечена телекоммуникационная инфраструктура активного пансиона для молодых инвалидов «Дом Вероники» в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Помимо местных журналистов, уникальный центр посетили шеф-редактор брянского информационного агентства «Город_24» Игорь Климов и блогер из Саранска Валентина Семенова.

Экскурсию по пансиону для гостей провела председатель пензенской общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», инициатор проекта «Дом Вероники» Мария Львова-Белова.

Она рассказала о том, как зародилась идея создания пансиона, познакомила с его воспитанниками, а также показала комнаты, в которых они живут.

В свою очередь пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров пояснил, каким образом оператор позаботился о телекоммуникационной составляющей проекта.

Он особо обратил внимание на то, что вся необходимая инфраструктура была обустроена еще на этапе строительства здания.

«Мы синхронизировали свою стройку линий связи с возведением объекта, поэтому все получилось так гармонично и красиво. Мы спрятали линии связи в стену, чтобы жители их не видели, а также вывели отдельные провода — под Wi-Fi-роутеры и камеры», — сказал Алексей Макаров.

По его словам, специально для «Дома Вероники» были закуплены профессиональные Wi-Fi-роутеры «Eltex», которые используют крупные сетевые гостиницы.

«По два роутера поставили на этажах. Каждый является отдельной точкой доступа», — уточнил пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Как отметила Мария Львова-Белова, телеком-инфраструктура играет немаловажную роль в работе учреждения.

Она пояснила, что две воспитанницы «Дома Вероники» в этом году начнут дистанционное обучение в 10 классе, для чего компьютеры были настроены специальным образом.

«В детском доме нет возможности в 10–11 класс идти. Мы им это здесь компенсируем», — сказала Мария Львова-Белова, не исключив также, что в будущем инвалиды продолжат учебу в вузе.

Кроме того, журналистам и блогеру был продемонстрирован хостел, который уже начал принимать гостей — в числе первых здесь остановились участники хора Данилова монастыря.

Руководитель общественной организации сообщила, что предпринимаются усилия по популяризации хостела «Дом Вероники». В частности, забронировать спальное место или номер можно на сайтах Booking.com и «Островок». Также планируется запустить в эфир радиостанций ролики, записанные самими жильцами.

В продолжение темы высоких технологий, которые помогают работе пансиона, Алексей Макаров отметил, что зона приема хостела подключена к стационарной телефонии по SIP-технологии, а на этажах установлены камеры видеонаблюдения.

«В рамках облачной услуги «IP-видеонаблюдение» можно мониторить объекты удаленно, находясь в другом городе или стране. При этом не нужен жесткий диск — вся информация будет записана на облачных серверах «Ростелекома», — пояснил он.

Как отметила Мария Львова-Белова, эта функция уже не раз выручала ее в поездках.

Медиатур завершился неформальной беседой, в ходе которой обсуждалось дальнейшее развитие «Дома Вероники».

По словам Алексея Макарова, сотрудники «Ростелекома» планируют провести здесь несколько мастер-классов, например, по созданию открыток ручной работы и приготовлению тортов.

Делясь впечатлениями от увиденного, блогер из Саранска Валентина Семенова сообщила, что «Дом Вероники» произвел на нее большое впечатление, как и та большая работа, которую проводит Мария Львова-Белова в рамках реализации проекта.

«Я восхищаюсь человеком, который это все придумал», — отметила она.