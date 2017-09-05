В Заречном открыт новый салон «МегаФона» Связь и ИТ

Заречный, 5 сентября 2017. PenzaNews. Новый фирменный салон компании «МегаФон» начал работу в торговом центре «Дубрава» на улице Ленина, 20А, в Заречном Пензенской области.

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Для посетителей он открыт ежедневно с 9.00 до 21.00.

«Чтобы обеспечить максимальную доступность сервиса, «МегаФон» открывает салоны в самых удобных местах. Новая точка в «Дубраве» будет обслуживать не только посетителей торгового центра — поблизости расположены городская администрация, корпус зареченского технологического института ПензГТУ, несколько школ и, конечно, жилые кварталы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения «МегаФона».

В компании подчеркнули, что в салон смогут обратиться как физические лица, так и корпоративные клиенты.

«А кроме решения обычных для сотовой розницы вопросов, среди которых — подключение к сети, смена тарифного плана, оплата связи. Здесь можно будет оформить банковскую карту «МегаФона» или страховку для мобильного устройства, а также приобрести оборудование или аксессуары, в том числе в кредит», — добавили в пресс-службе.

По словам директора Пензенского отделения «МегаФона» Алексея Брюхачева, среди новых абонентов компании все больше так называемых «цифровых» клиентов — активных пользователей мобильного интернета, для которых создана специальная линейка тарифов «Включайся!»

«Более 50% всех новых подключений в Пензенской области приходится именно на «цифровых» абонентов. Мы учли это при подготовке специалистов нового салона в Заречном — они смогут оказать квалифицированную помощь в любом вопросе, будь то настройка мобильных гаджетов, выбор тарифов, опций и устройств для того, чтобы наши клиенты использовали все возможности всемирной сети на выгодных условиях», — сказал он.