«Ростелеком» подтвердил соответствие услуг ЦОД международному стандарту защиты данных Связь и ИТ

Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Надежность услуги «Центр обработки данных», предоставляемой «Ростелекомом» в том числе в Пензенской области, подтверждена сертификатом соответствия требованиям международного стандарта по защите информации и безопасности данных в индустрии платежных карт PCI DSS v3.2.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Сертификацию ЦОД провел партнер оператора — компания «Информзащита», специализирующаяся на услугах по обеспечению информационной безопасности.

«Сертификация на соответствие стандарту PCI DSS является важным шагом в формировании специализированных предложений «Ростелекома» для организаций финансового сектора и предприятий, оперирующих платежными данными. Например, банки, ранее размещавшие в ЦОД свои веб-порталы и некритичные бизнес-системы, такие как среды тестирования и разработки, теперь получили возможность разместить в ЦОД «Ростелеком» и системы процессинга карточных платежей», — отметил директор офиса перспективных продуктов ПАО «Ростелеком» Александр Обухов.

В свою очередь директор продуктового офиса «Информационная безопасность» компании Станислав Барташевич обратил внимание на то, что инженеры оператора обладают большой экспертизой по отражению DDoS-атак и других актуальных киберугроз.

«Постоянно сталкиваясь с различными видами атак, наши специалисты в области информационной безопасности получают новый опыт, который используют для решения задач по обеспечению кибербезопасности наших клиентов. Поэтому мы обеспечиваем соответствие услуги самым актуальным требованиям в сфере безопасности платежных данных», — сказал он.

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Как сообщает пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», стандарт PCI DSS v3.2 действует для всех организаций сферы обработки платежных данных — банков, торгово-сервисных предприятий, интернет-магазинов, процессинговых центров, платежных шлюзов и других организаций, которые хранят, обрабатывают и передают сведения держателей карт.

Сертификация подтверждает высокий уровень физической защиты центров обработки данных и использование качественных средств информационной безопасности.

Для физической защиты «Ростелеком» использует пропускной режим с четко прописанными процедурам доступа и видеонаблюдение.

Все данные, размещенные в ЦОДах «Ростелекома», защищены от DDoS-атак до 5 Тбит/с на уровне сети и 180 Гбит/с на уровне приложений.