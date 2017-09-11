Стало известно, в каких вузах Пензы самый быстрый интернет от «МегаФона» Связь и ИТ

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Технические специалисты компании «МегаФон» провели серию измерений скоростей мобильного доступа в интернет в районе учебных корпусов и общежитий крупнейших вузов Пензы.

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Эта работа была направлена на получение объективных данных о том, с какой ситуацией сталкивается студенческая молодежь как активный потребитель мобильного интернета: девушки и юноши постоянно выходят в сеть для учебы, общения и развлечений, смотрят «тяжелый» видеоконтент и играют в онлайн-игры.

Измерения производились в сетях 3G и 4G по двум параметрам — скорость передачи данных мобильными устройствами (Upload) и приема (Download).

Согласно сведениям компании «МегаФон», на территории Пензенского государственного университета самая высокая скорость 3G-интернета была зафиксирована у общежитий на улицах Чкалова и Лермонтова — более 19 Мбит/с при загрузке.

Максимальная скорость в сети 4G наблюдалась в корпусе, где располагается приемная комиссия ПГУ: при загрузке она составила примерно 50 Мбит/c, передаче данных — более 22 Мбит/с.

Среди зданий педагогического института имени В.Г. Белинского лидировало общежитие: скорость скачивания 4G здесь превысила 80 Мбит/с.

В сети 3G общежитие №7 с минимальным отрывом опередил корпус №12 — почти 18 Мбит/с при скачивании.

Возле общежития №3 Пензенского государственного университета архитектуры и строительства во время приема данных инженеры зафиксировали скорость свыше 45 Мбит/с. Скорости 3G-интернета здесь максимальные возле учебного корпуса №3 — более 14 Мбит/с на прием.

Лидером по скоростям в сети 4G среди всех корпусов государственных вузов в регионе стало главное здание Пензенского государственного аграрного университета со скоростью скачивания более 92 Мбит/с. Скорость передачи данных здесь оказалась высокая — почти 40 Мбит/с, как и загрузки в сети 3G — примерно 16 Мбит/с.

Комментируя результаты замеров, директор Пензенского отделения ПАО «МегаФон» Алексей Брюхачев пояснил, что у компании есть общая статистика по каждой базовой станции, однако именно такие регулярные исследования «в полях» помогают оценить реальные скорости интернета на мобильных устройствах конкретных пользователей.

«В ходе тестирования могут быть выявлены проблемные зоны, которых не было раньше, например, прохождению сигнала начали мешать новостройки. Такая информация позволяет планировать дальнейшее развитие сети, работы по установке дополнительных баз или расширению пропускной способности установленных ранее», — пояснил он.

Алексей Брюхачев отметил, что «МегаФон» постоянно работает над увеличением скоростей мобильного интернета.

«Это сказывается на популярности услуги. Так, за первое полугодие 2017-го общий объем переданных данных наших абонентов в Пензенской области вырос по сравнению с прошлым годом в 1,3 раза, а сеть 4G показала даже более высокий прирост — в 1,6 раза. Новая информация, собранная в ходе измерений, позволит обеспечить активных «качальщиков» из пензенских вузов еще более комфортными условиями, а значит, можно прогнозировать дальнейший рост генерируемого ими трафика», — сказал он.