Партнерство «МегаФон.ТВ» и видеосервиса Start откроет новые возможности для абонентов Связь и ИТ

Пенза, 11 октября 2017. PenzaNews. Пензенские абоненты «МегаФон.ТВ» смогут увидеть некоторые премьеры раньше их выхода в телеэфир благодаря партнерству оператора с видеосервисом Start.

Фото: Megafon.tv

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», популярные отечественные фильмы и сериалы можно будет смотреть одновременно с их показом на телевидении, а избранные премьеры производства Start и других студий — еще до их трансляции.

«Уже с запуска сервиса подписчикам Start на «МегаФон.ТВ» доступны премьерные сериалы до телеэфира. Например, «Бесстыдники» выходят на НТВ по воскресеньям с 24 сентября, на «МегаФон.ТВ» можно увидеть по две новые серии до эфира. Сериал «Ивановы-Ивановы» появится в эфире СТС с 16 октября, а абонентам он уже доступен. Кроме того, фильм-сенсация «Гоголь. Начало» открыт на раннем SVOD-окне. Также в этом году выйдут сериалы «Бывшие», «Лучше чем люди» — на «Первом канале» и «Отель Элеон» — на СТС. Только в Start на «Мегафон.ТВ» предстоят премьеры «Вне Игры», «Фитнес» и «Лапси», — пояснили в компании.

В отделении уточнили, что абонентская плата за подключение видеосервиса Start на «МегаФон.ТВ» составляет 14 рублей в день.

«Новые абоненты «МегаФон.ТВ» имеют право на бесплатный пробный период в течение 7 дней, а для пользователей тарифного плана «Включайся» трафик при просмотре фильмов и сериалов через мобильную сеть оператора является бесплатным», — сказали в пресс-службе.

Как отметил директор бизнес-направления «Видео» компании «МегаЛабс» Андрей Кушнарев, «МегаФон.ТВ активно сотрудничает с телеканалами и производителями российского контента, предлагая своим пользователям фильмы и сериалы на выгодных условиях.

«Качество российских программ постоянно растет, что способствует притоку новых зрителей, в том числе в digital-среду, где таким зрителям намного удобнее смотреть контент, в том числе через мобильные устройства. Правообладатели прекрасно понимают, что интернет-пользователи готовы платить за популярный контент, и залогом успеха здесь является правильная связка онлайн-трансляций с ТВ-эфиром. На примере наших проектов с СТС мы видим, что онлайн не только не мешает ТВ-прокату, но и позволяет привлечь дополнительную аудиторию, а значит, и выручку», — пояснил он.

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Андрей Кушнарев выразил уверенность в плодотворном сотрудничестве с компанией Start, поскольку « МегаФон.ТВ », по его словам, является наилучшей площадкой для монетизации подобного контента.

«В первую очередь — за счет наличия удобного способа оплаты через лицевой счет абонента, а также за счет специальных условий таких, как, например, бесплатный трафик для ряда тарифов или бесплатный пробный период», — добавил он.

Start — студия нового поколения по созданию оригинальных сериалов и фильмов на родном языке с собственным видеосервисом для распространения контента во всем мире. Основана продюсерской компанией Yellow, Black and White, наиболее известными телепроектами которой являются ситкомы «Кухня» и «Папины дочки», а также скетч-шоу «Даешь молодежь!» и «6 кадров».

Особенностью Start является ориентированность не только на ТВ-, но и в равной степени на онлайн-аудиторию.