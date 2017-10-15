Пензенская область опустилась с 21 на 66 место в рейтинге информатизации регионов
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Пенза, 15 октября 2017. PenzaNews. Пензенская область, которая по итогам 2015 года занимала в рейтинге регионов по уровню развития информационного общества 21 место, опустилась на 66-ю строчку. Об этом свидетельствуют данные, представленные в Минкомсвязи России.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Если ранее при ранжировании субъектов РФ использовалось 58 показателей по семи подындексам, то нынешняя методика включает в себя оценку по 120 показателям и 17 подындексам.
В частности, учитывался уровень развития специальных информационных систем — ГИС «Контингент», ЕГАИС, «Система-112» и других. Среди приоритетных подындексов были электронное правительство, ИКТ в сферах образования, здравоохранения и транспорта.
Лидерами рейтинга 2017 года стали Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.
В топ-10 вошли также Татарстан, Тульская, Новосибирская области, Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская и Челябинская области.
Замыкают список Крым, Чечня и Еврейская автономная область.
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В ходе заседания, посвященного информатизации регионов, были особо отмечены субъекты РФ, которые сумели значительно улучшить позиции в рейтинге за счет реализации одной из двух стратегий — благодаря развитию проектов с наибольшим весом или их равномерной реализации по всем направлениям.
В число тех, кто выбрал первый путь, вошли Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Курская и Томская области. В частности, акцент был сделан на развитие ИКТ-инфраструктуры, перевод госуслуг в электронный вид, внедрение информационных систем дистанционного образования, электронных средств оплаты проезда и онлайн-мониторинга движения.
За счет второй стратегии свои позиции в рейтинге укрепили Удмуртия, Тульская, Челябинская, Ульяновская и Ростовская области, сообщается на сайте экспертного центра электронного государства.