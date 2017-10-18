Компания «МегаФон» начала продажу портативных кинопроекторов Связь и ИТ

Пенза, 18 октября 2017. PenzaNews. Компания «МегаФон» начала продажу портативных кинопроекторов «Cinemood» российского стартапа «Мультикубик» со встроенным онлайн-сервисом «МегаФон.ТВ» в фирменном интернет-магазине с бесплатной доставкой в Пензу.

Фото: Cinemood.ru

«Впервые онлайн-видеосервис российской телекоммуникационной компании доступен не только со смартфона, телевизора или планшета, но интегрирован прямо в мини-проектор для просмотра контента хоть на потолке», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».

В компании пояснили, что портативный беспроводной проектор транслирует контент на любую поверхность, в том числе в походе на стенке палатки или в самолете на закрытом иллюминаторе.

«Девайс выполнен в форме кубика со скругленными углами, работает до 5 часов на одной зарядке и весит 260 граммов, примерно как средний апельсин. Кроме онлайн-сервисов каждый кубик поставляется со встроенным контентом для детей. В него входит лицензионная анимация «Союзмультфильма», современные развивающие и развлекательные мультсериалы, знаменитые советские диафильмы, восстановленные специально для «Cinemood», аудиосказки, уроки театра теней для развития моторики — все вместе до 150 часов без подключения к интернету», — отметили в отделении.

В пресс-службе уточнили, что загружать любые фильмы, сериалы, фотографии и презентации можно в память проектора или воспроизводить с флеш-накопителя через USB-порт.

«Cinemood» поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. Управляется мини-кинотеатр кнопками на корпусе или дистанционно через приложение на смартфоне, а также с часов Apple Watch», — добавили в компании.

В пресс-службе оператора пояснили, что при покупке устройства в интернет-магазине «МегаФона» каждый житель Пензы получит в подарок подписку на пакет «Большой детский» на онлайн-сервисе «МегаФон.ТВ» на шесть месяцев.

«С помощью «МегаФон.ТВ» можно смотреть сотни каналов, фильмов, сериалов, спортивных трансляций, новостей, детских и музыкальных программ. «Cinemood» подключается к «МегаФон.ТВ» через Wi-Fi, для регистрации необходим номер телефона «МегаФон», — отметили в отделении.

Руководитель направления интеграций и партнерств компании «Мультикубик» Ренат Абдуллин сообщил, что партнерство с «МегаФоном» началось в результате поисков нового качественного контента.

«В июле текущего года мы запустили онлайн-сервис «МегаФон.ТВ» на платформе нашего флагманского продукта — мини-кинотеатра «Cinemood». Мы очень рады, что онлайн-интеграция переросла в более масштабную историю, и теперь сам кубик появился в ассортименте точек продаж «МегаФона» в России», — добавил он.

Директор бизнес-направления «Видео» компании «МегаЛабс» Андрей Кушнарев отметил, что «МегаФон» всегда готов поддержать стартапы и продукты, которые представляют интерес для пользователей.

«У клиентов появится возможность смотреть фильмы и сериалы, в том числе через сервис «МегаФон.ТВ», на потолке и даже собрать свой стереокинотеатр. Приобретая «Cinemood» вместе с bluetooth-колонкой Sony, покупатель получает еще одну колонку в подарок», — отметил он.