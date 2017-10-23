«МегаФон» обеспечит мобильной связью пензенский «Радиозавод» Связь и ИТ

Пенза, 23 октября 2017. PenzaNews. Компания «МегаФон» будет предоставлять услуги мобильной связи пензенскому «Радиозаводу».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», контракт с предприятием был заключен на три года после того, как специалисты завода изучили качество связи и масштаб покрытия сети оператора на всей территории Поволжья.

«Радиозавод» производит автоматизированные комплексы и системы управления специального назначения в интересах министерства обороны России и других силовых ведомств. Техника предприятия поставляется более чем в 20 стран мира. При этом первостепенное значение руководство «Радиозавода» уделяет надежности связи между сотрудниками на территории, где находятся основные производственные площадки, а также учреждения, выступающие заказчиками продукции», — пояснили в пресс-службе.

В «МегаФоне» отметили, что компания набрала наибольшее суммарное число баллов по итогам тендера на поставку услуг, проведенного АО «Радиозавод».

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«Оператор подтвердил отличное качество связи, в том числе четвертого поколения, по всей Пензенской области и в соседних регионах Поволжья. Скоростной мобильный интернет 4G от «МегаФона» доступен на территории 14 райцентров и трех крупнейших городов, где проживает 78% населения области», — добавили в пресс-службе.

Директор Пензенского отделения «МегаФона» Алексей Брюхачев, отметил, что в последнее время все больше государственных и бизнес-организаций выбирают оператора по причине хорошего покрытия, что подтверждается результатами тендеров.

«Теперь в числе таких клиентов и ключевое предприятие региона «Радиозавод». Уже в ближайшее время в рамках заключенного контракта более 280 номеров сотрудников будут переведены на обслуживание в нашу компанию. Условия, которые мы предложили, подразумевают бесплатное общение внутри корпорации, возможность пользоваться связью по домашним тарифам при поездках по России и скоростным интернетом», — пояснил он.