«МегаФон» и «Дом.ru» запустили акцию «Успеть за интернетом» Связь и ИТ

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Компании «МегаФон» и «Дом.ru» запустили акцию «Успеть за интернетом», благодаря которой пензенские клиенты получат домашний интернет на скорости до 100 Мбит/c и сотовую связь с 10 Гб дополнительного трафика с ежемесячным платежом от 555 рублей.

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«Предложение ориентировано на новых клиентов обеих компаний, которые с 1 ноября 2017 года по 31 марта 2018 года одновременно подключат два тарифа — «Включайся!» от «МегаФона» и «Первая космическая» от «Дом.ru». Стоимость предложения зависит от выбранного тарифа», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского регионального отделения «МегаФона».

В компании добавили, что «Дом.ru» в рамках акции увеличит скорость на тарифе до 100 Мбит/с и предоставит скидку на абонентскую плату.

«Дополнительный интернет-трафик от «МегаФона» будет начислен сразу после подключения к акции. Предложение позволит смотреть фильмы онлайн в HD-качестве, скачивать и обмениваться тяжелыми файлами, играть в онлайн-игры без зависания», — пояснили в пресс-службе.

Для участия в акции необходимо подать заявку на подключение к услугам операторов на сайте или в офисах компаний. После проверки на соответствие условиям клиент получит SMS-сообщение о том, что он присоединился к ней.

По словам директора по маркетингу «Дом.ru» Андрея Чазова, молодое поколение выбирает интернет для общения, обучения, работы и развлечений, поэтому быстрое и стабильное соединение нужно всегда и везде.

«Это поведение оказывает влияние и на старшее поколение, которое перенимает их культуру и начинает активно пользоваться интернетом. Наше предложение с «МегаФоном» ориентировано на тех, кому часто нужно быть онлайн, и позволит не только экономить, но и получать в два раза больше скоростного интернета», — сказал он.

В свою очередь директор по маркетингу на массовом рынке «МегаФона» Александр Фетисов отметил, что компания продолжает развивать систему сервисов и партнерств.

«Еще один шаг в эту сторону — это наше предложение с «Дом.ru», в рамках которого мы даем клиентам еще больше самого быстрого интернета», — подчеркнул он.