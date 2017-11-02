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В Пензе оборудовано четыре бесплатные точки доступа Wi-Fi

11:49 | 02.11.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Четыре бесплатные точки доступа Wi-Fi оборудовано в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Пензе оборудовано четыре бесплатные точки доступа Wi-Fi. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они расположены на Фонтанной площади, набережной реки Суры в районе стелы «Росток», в сквере имени А.С. Пушкина и на площади имени В.И. Ленина. Их монтаж произведен благодаря договоренности, достигнутой с АО «ЭР-Телеком Холдинг».

В ближайшее время будут установлены специальные таблички, на которых укажут направление движения к туристическим объектам и сведения о зоне бесплатного доступа к интернету.

Кроме того, в местах отдыха на территории Пензы планируется установить скамейки с QR-кодами. Просканировав изображение, можно будет скачать на смартфон или планшет одно из 150 литературных произведений и тут же начать его чтение. Реализацией данного проекта намерена заняться компания «МТС».
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