Алексей Брюхачев рассказал, как «МегаФон» обеспечивает потребности цифровых абонентов Связь и ИТ

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Директор Пензенского отделения компании «МегаФон» Алексей Брюхачев рассказал о том, каким образом оператор развивает свою сеть с учетом потребностей цифровых абонентов, в ходе встречи со студентами ПГУ, организованной региональным центром содействия трудоустройству и адаптации выпускников вуза.

Фото: пресс-служба Пензенского отделения ПАО «МегаФон»

Он пояснил, что сделана ставка на тех, кто активно пользуется интернетом для просмотра видео, онлайн-игр, прослушивания музыки и общения в соцсетях.

«Умные» устройства и высокоскоростной интернет сегодня становятся привычными для каждого. Интересно, что жителей нашей области отличает быстрорастущее потребление интернета. Так, по нашим данным, пензенцы находятся на втором месте в Поволжье по приросту абонентов, пользующихся передачей данных. В среднем один такой интернет-абонент выкачивает 5 Гб трафика в месяц. Вы знаете, что такого объема хватает для свободного ежедневного общения в социальных сетях, переписке в мессенджерах, а также для просмотра нескольких фильмов», — сказал Алексей Брюхачев в ходе мероприятия, которое было приурочено к 14-летию деятельности «МегаФона» в регионе.

Он добавил, что оператор является лидером по количеству абонентов в Пензенской области, которых насчитывает более 860 тыс., а его сеть покрывает более 85% территории субъекта РФ.

Алексей Брюхачев напомнил, что абоненты имеют возможность пользоваться качественными голосовыми услугами и высокоскоростным интернетом в сетях второго, третьего и четвертого поколений — 2G, 3G и 4G, причем равные возможности обеспечены как для жителей Пензы, так и для районных центров.

Отвечая на вопросы о прошлом и будущем телекоммуникаций в регионе, директор отделения сообщил, что 14 лет назад, когда работало всего три десятка базовых станций оператора, было сложно представить, что их количество вырастет в 30 раз.

Алексей Брюхачев пояснил, что в настоящее время «МегаФон» активно участвует в разработке стандарта 5G — уже определены частоты, на основе которых будет работать сеть в этом формате.

По его словам, в следующем году в нескольких городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу, будут созданы пилотные зоны.

«Все это приближает нас к скоростям интернета, на основе которых и будет развиваться цифровая экономика и «интернет вещей», — цитирует Алексея Брюхачева пресс-служба Пензенского отделения компании «МегаФон».