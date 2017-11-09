Владельцы банковских карт «МегаФона» получат до 20% кэшбэка при покупках через Apple Pay Связь и ИТ

Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области, являющиеся держателями банковских карт от «МегаФона», смогут получить 20% кэшбэка на каждую третью покупку при оплате товаров через Apple Pay.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», сумма возврата потраченных средств не может превышать 1,5 тыс. рублей в месяц.

«Отличие карты заключается в том, что у нее единый счет с мобильным телефоном, то есть при работе с платежной системой Apple денежные средства будут списываться со счета мобильного телефона. Это еще одно преимущество использования карты «МегаФона» в привязке к Apple Pay», — пояснили в компании.

В пресс-службе напомнили, что банковская карта оператора была представлена осенью 2016 года, до настоящего времени их выдано более 1 млн. штук, а сумма транзакций достигла 9 млрд. рублей.

По словам директора по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Яна Кухальского, оператор уделяет особое внимание современным технологиям и цифровым сервисам.

«С картами «МегаФона» вы можете получить максимум от вашего смартфона: теперь к кэшбэку мегабайтами добавился еще 20-процентный кэшбэк для тех, кто пользуется Apple Pay с помощью нашей банковской карты», — сказал он.

Банковскую карту «МегаФона» можно оформить начиная с октября 2016 года. Ее счет — это счет мобильного телефона, поэтому при совершении покупок деньги списываются с баланса и наоборот — при пополнении баланса номера, этими средствами можно воспользоваться по карте.

Обслуживание карты является бесплатным.