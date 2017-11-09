EN
14:27:01 Четверг, 9 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Владельцы банковских карт «МегаФона» получат до 20% кэшбэка при покупках через Apple Pay

12:22 | 09.11.2017 | Связь и ИТ

Печать

Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области, являющиеся держателями банковских карт от «МегаФона», смогут получить 20% кэшбэка на каждую третью покупку при оплате товаров через Apple Pay.

Владельцы банковских карт «МегаФона» получат до 20% кэшбэка при покупках через Apple Pay

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон», сумма возврата потраченных средств не может превышать 1,5 тыс. рублей в месяц.

«Отличие карты заключается в том, что у нее единый счет с мобильным телефоном, то есть при работе с платежной системой Apple денежные средства будут списываться со счета мобильного телефона. Это еще одно преимущество использования карты «МегаФона» в привязке к Apple Pay», — пояснили в компании.

В пресс-службе напомнили, что банковская карта оператора была представлена осенью 2016 года, до настоящего времени их выдано более 1 млн. штук, а сумма транзакций достигла 9 млрд. рублей.

По словам директора по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Яна Кухальского, оператор уделяет особое внимание современным технологиям и цифровым сервисам.

«С картами «МегаФона» вы можете получить максимум от вашего смартфона: теперь к кэшбэку мегабайтами добавился еще 20-процентный кэшбэк для тех, кто пользуется Apple Pay с помощью нашей банковской карты», — сказал он.

Банковскую карту «МегаФона» можно оформить начиная с октября 2016 года. Ее счет — это счет мобильного телефона, поэтому при совершении покупок деньги списываются с баланса и наоборот — при пополнении баланса номера, этими средствами можно воспользоваться по карте.

Обслуживание карты является бесплатным.

Эмитентом банковских карт является ООО «Банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года. Информация о лимитах совершения операций размещена на сайте.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы вручил главе администрации Брянска студенческий билет В пензенском приюте для животных будут проводить «уроки доброты» для школьников
В Пензе мужчина отделался условным сроком за распространение порнографии В Пензе губернаторский дом, галерею и музей одной картины по-особому украсят к Новому году
Пензенский и брянский губернаторы обсудили перспективы сотрудничества Денис Айрапетян вышел в полуфинал этапа Кубка мира по шорт-треку
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver