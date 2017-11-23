Участники конференции в крупнейшем вузе Пензы узнали о приоритетах развития «Ростелекома» Связь и ИТ

Пенза, 23 ноября 2017. PenzaNews. Директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов рассказал ученым и студентам Пензенского государственного университета о приоритетах развития компании, перспективных продуктах, а также решениях, учитывающих новую экономическую реальность и предпочтения пользователей.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Наша компания как основной инфраструктурный оператор страны находится на передовых позициях в создании «умных» объектов и внедрении цифровых сервисов в различные отрасли экономики и промышленности», — сказал он в ходе пленарного заседания научно-технической конференции «Новые информационные технологии и системы», состоявшейся на базе ПГУ.

Руководитель филиала отметил, что приоритет при строительстве сети передачи данных отдается волоконно-оптическим линиям.

«Современные высокоскоростные каналы — это основа для создания современного дома или квартиры, оборудованных по последнему слову техники с управляемыми датчиками освещения, микроклимата, пожарной сигнализации и видеонаблюдения», — пояснил Лев Дятлов.

По его словам, «умный дом» в интерпретации «интернета вещей» — это система из множества «кубиков», как в конструкторе «Lego».

«Лет 10 назад никто и предположить не мог, что осуществлять мониторинг своей квартиры или загородного дома можно на расстоянии, и при этом человеку не нужно быть профессионалом в области компьютерной и вычислительной техники», — подчеркнул он.

Лев Дятлов отдельно остановился на том, что «Ростелеком» является основным исполнителем госпрограммы устранения цифрового неравенства.

Кроме того, он напомнил, что благодаря усилиям оператора современные цифровые сервисы стали доступны не только жителям многоэтажных домов.

«Пензенский филиал «Ростелекома» уже три года реализует проект «оптика в коттедж» по технологии GPON. Более 2 тыс. владельцев частных домов получили возможность пользоваться услугами на сверхвысоких скоростях, смотреть HD- и 3D-контент. На данном этапе это некий элемент престижа. Отчасти это реализация маркетинговой стратегии «голубого океана», — добавил директор филиала.

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Подводя итоги выступления, Лев Дятлов отметил, что новые вызовы требуют не только ориентации на результат, но и получения навыков адаптации к изменениям — именно это должно стать одним из приоритетов в организации подготовки кадров.

Также он подтвердил готовность трудоустроить наиболее перспективных выпускников вуза.

Международная научно-техническая конференция «Новые информационные технологии и системы» проходит на базе Пензенского государственного университета ежегодно.

Ее организатором выступает кафедра «Вычислительная техника». В 2017 году мероприятие было посвящено 70-летию со дня образования кафедры.

Представленные на конференции работы будут доступны в электронном и печатном виде. Их планируется разослать в ведущие библиотеки России.