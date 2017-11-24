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«Ростелеком» проложил оптику в коттеджный поселок Кузнецка

11:14 | 24.11.2017 | Связь и ИТ

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Кузнецк, 24 ноября 2017. PenzaNews. «Ростелеком» завершил реализацию собственного инвестиционного проекта по строительству оптической сети связи в коттеджном поселке Кузнецка Пензенской области.

«Ростелеком» проложил оптику в коттеджный поселок Кузнецка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В результате жители 96 частных домов в районе нефтебазы получили доступ к высокотехнологичным сервисам компании — интернету, интерактивному телевидению и цифровой телефонии», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании пояснили, что сеть связи построена с применением технологии GPON со скоростью доступа до 1 Гб/с.

«Работа над проектом проходила в несколько этапов. На первоначальном от ближайшего узла доступа в интернет была проложена магистральная волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС), на втором произведена разводка распределительных сетей по коттеджному поселку, включая дома по улицам Тульской, Волжской, Самарской, Тверской, Рижской, Вольской и Тополиной. Общая протяженность всех участков ВОЛС составила 4,2 км», — уточнили в филиале.

Предполагается, что созданная телекоммуникационная инфраструктура сделает проживание в коттеджном поселке более комфортным.

Оптика, заходящая сразу в дом, позволяет получать любые сервисы на высокой скорости передачи данных. Это может быть интерактивное телевидение с возможностью просмотра фильмов и телеканалов в HD-качестве или услуга «Видеонаблюдение».

Кроме того, жители могут организовать беспроводную Wi-Fi-сеть с покрытием по всему дому для подключения управляемых устройств, отвечающих за воду, освещение, электричество и пожарную сигнализацию.

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Комментируя проделанную работу, директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов отметил, что это первый проект оператора по подключению коттеджей к оптике во втором по величине городе региона.

«Поселок в районе нефтебазы, который находится в границах Кузнецка, но удален от его центра, получил современную сеть связи с большим заделом на будущее. Технология GPON оптимальна для этого сегмента и позволяет владельцам частных домов пользоваться услугами в любом объеме и с высоким качеством», — отметил он.

«Ростелеком» первым из региональных операторов начал осваивать новые рыночные ниши — подключать к оптике коттеджные поселки. Подобные проекты уже реализованы в микрорайонах Сосновка, Междуречье, Бугровка, а также в охраняемых поселках «Золотая подкова» и «Дубрава» города Пензы.
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