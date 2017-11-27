В Пензе участники ярмарки вакансий узнали о вариантах трудоустройства в «Ростелеком» Связь и ИТ

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. «Ростелеком» представил информацию о возможностях трудоустройства, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, на специализированной ярмарке вакансий «Шаг навстречу работе», которая состоялась в Пензе.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

Как отметил директор городского центра занятости населения Василий Смирнов, в Пензенской области не так много крупных предприятий, способных предоставить возможность удаленной работы для лиц с инвалидностью.

«Я рад, что «Ростелеком» готов тесно взаимодействовать с нашим учреждением по вопросам трудоустройства», — сказал он.

В ходе мероприятия представители оператора проинформировали посетителей центра занятости о вакансиях «кабельщик-спайщик», «инженер по обслуживанию базовых станций», «специалист по дистанционной работе с клиентами», а также познакомили их с основными продуктами и сервисами.

По словам директора по работе с персоналом Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Ирины Малаховой, компания нуждается в специалистах технического профиля и эффективных менеджерах по работе с клиентами.

«Чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья смогли трудоустроиться в нашу компанию, мы готовы часть вакансий перевести на дистанционную форму организации труда», — пояснила она, добавив, что узнать подробности об открытых вакансиях можно по телефонам в Пензе: +7 (8412) 52-34-28 и 52-05-77.

В рамках ярмарки вакансий все желающие смогли задать интересующие вопросы, обменяться контактами и заполнить анкету.