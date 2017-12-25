«Ростелеком» обнулит стоимость местных звонков с таксофонов Связь и ИТ

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. «Ростелеком» отменит плату за местные телефонные соединения с таксофонов универсальной услуги связи на территории страны, в том числе в Пензенской области, с 1 января 2018 года. Такое решение принял президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Наша компания сделала еще один шаг, чтобы повысить доступность универсальных услуг связи для жителей страны. И ранее тарифы на местные звонки были приемлемыми, но нужно было купить таксофонную карту. Теперь позвонить родственникам и друзьям в соседнюю деревню, в сельскую администрацию или фельдшерский пункт можно бесплатно и без таксофонной карты. Таким образом, многим сельским жителям отмена тарификации не только поможет сэкономить, но и сберечь время», — отметил он.

Михаил Осеевский добавил, что таксофоны в первую очередь выполняют социальную функцию.

«Это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. С таксофонов круглосуточно и бесплатно можно позвонить в экстренные оперативные службы. Такие звонки составляют четверть общего трафика. Каждый звонок в экстренные службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависит жизнь, здоровье и безопасность людей, поэтому таксофоны играют очень важную роль в жизни села», — добавил руководитель компании.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», в целом по стране оператор обеспечивает функционирование 148 тыс. универсальных таксофонов, а в регионе их насчитывается 1 тыс. 529.

Тарифы на внутризоновые телефонные соединения — звонки в пределах одного субъекта РФ, в том числе на мобильные телефоны — и междугородные остаются без изменений.

В филиале напомнили, что с 1 августа 2017 года «Ростелеком» отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных в рамках оказания универсальных услуг связи в малых населенных пунктах.

«Скорость передачи данных в точках доступа — не менее 10 Мбит/с. Сразу после отмены платы за доступ в интернет в точках Wi-Fi отмечен резкий рост спроса на услугу. Количество интернет-сессий — выходов в интернет — в точках доступа выросло на 35%, а общий объем интернет-трафика — на 27%», — уточнили в компании.