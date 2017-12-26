Yota снизила цены в 12 регионах Связь и ИТ

Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Федеральный мобильный оператор Yota снизил цены в 12 регионах России, в том числе в Пензенской области.

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Также услуги стали доступнее в Пермской, Тюменской, Новосибирской, Курганской, Кемеровской, Воронежской, Тульской, Иркутской и Московской областях, в Москве, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Как сообщает пресс-служба Yota, в Пензенской области за 300 рублей пользователям предлагается 45 Гб трафика вместо 30, а стоимость 500 минут теперь составляет 250 рублей против прежних 300.

Кроме того, мобильный оператор снизил стоимость безлимитного доступа к видехостингу YouTube в этих регионах. Теперь она составляет от 30 до 60 рублей в зависимости от субъекта РФ.

В частности, для пензенцев эта услуга теперь стоит 30 рублей вместо 60, а в Москве и Московской области она обойдется в 60 рублей вместо 100.

Генеральный директор Yota Владимир Добрынин отметил, что компания всегда тестирует продукты и меняет их под потребности клиентов в максимально короткие сроки.

«Только недавно мы первыми на рынке запустили новую линейку-конструктор, а уже сегодня оптимизировали ее под потребности пользователей», — сказал он.