Пензенские абоненты «Ростелекома» в новогодние праздники совершили более 320 тыс. звонков Связь и ИТ

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Абоненты «Ростелекома» в Пензенской области совершили с домашних телефонов свыше 320 тыс. звонков в период празднования Нового года и Рождества — с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

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По данным пресс-службы телекоммуникационной компании, в первой пятерке направлений междугородной связи — Москва, Саратов, Саранск, Самара и Санкт-Петербург. В эти города пензенцы звонили более 37 тыс. раз.

Самое большое количество телефонных разговоров зафиксировано между городами Пензенской области. Абсолютным лидером стал Кузнецк, с жителями которого связывались свыше 103 тыс. раз.

Далее по популярности следуют Каменка, Сердобск, Городище и Нижний Ломов. Суммарное количество звонков по этим внутриобластным направлениям составило более 286 тыс.

Самые длинные разговоры в новогодние праздники зафиксированы у абонентов, пользующихся опциями «Твоя страна» и тарифным планом «Безлимитная Россия». В рамках новогодней акции 31 декабря и 1 января «Ростелеком» обнулил стоимость местных и междугородных звонков в пакетах минут «Твоя страна 200» и «Твоя страна 500». Пользователи смогли бесплатно звонить с домашнего телефона по всей стране без ограничений по продолжительности разговоров.

По мнению директора Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Льва Дятлова, компания успешно обеспечила устойчивую работу сети связи в дни пиковых нагрузок.

«Стационарная связь всегда отличалась своей стабильностью и самое главное качеством соединения. Сейчас абоненты используют различные средства связи, но домашний телефон продолжает оставаться недорогой и востребованной услугой для общения с близкими людьми — родителями, детьми или друзьями», — отметил он.