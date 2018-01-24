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В Пензе пройдет ежегодная конференция по интернет-маркетингу

13:15 | 24.01.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 24 января 2018. PenzaNews. Вторая ежегодная межрегиональная конференция по интернет-маркетингу «Продвижение без пафоса» состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 20 февраля.

В Пензе пройдет ежегодная конференция по интернет-маркетингу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» руководитель агентства цифрового маркетинга «НеВсем» Павел Берсенев, который вместе с РА «Белая ворона» является соорганизатором мероприятия, в качестве слушателей ожидаются более 300 участников из Пензы, Саратова и Саранска.

По его словам, конференция, которая является единственным ежегодным событием в сфере SEO, SMM, контекстной рекламы и e-mail-маркетинга в радиусе 300 км, рассчитана на владельцев компаний, маркетологов и специалистов по интернет-рекламе.

«Планируется, что докладчиками выступят эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Калининграда и Пензы. Специальным гостем должен стать представитель компании Rambler. Кто именно это будет и какова тема доклада, пока уточняется. Мы об этом сообщим дополнительно», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что состав экспертов в этом году будет новым, а единственным спикером, который приедет в Пензу во второй раз, станет владелец сервиса сбора ключевых фраз MOAB Илья Исерсон, рассказавший в ходе первой конференции о построении отдела продаж на входящих звонках из контекстной рекламы и SEO.

«В этот раз его доклад будет полезен для агентств и посвящен тому, как эффективно продавать контекстную рекламу в условиях сжимающегося рынка и позиционировать свою компанию в сфере цифрового маркетинга», — уточнил он.

Павел Берсенев особо подчеркнул, что на предстоящей конференции будет работать дополнительная секция кейсов в отдельном зале.

«Первым выступит независимый консультант из Калининграда Алексей Трудов, который пояснит, как и зачем изучать кейсы. Эксперт в сфере поискового продвижения, совладелец компании Sreda Digital Юрий Хаит расскажет о выборе стратегии SEO в регионах. Частный практик из Воронежа Александр Ожигбесов продемонстрирует кейс самостоятельного выхода на суточный трафик в 3–5 тыс. пользователей в сложной нише. В блоке, посвященном соцсетям, выступит основатель культуры управления репутацией в интернете Дмитрий Сидорин. Спикер из Волгограда Евгений Смирнов расскажет о трендах в мобильном SEO, а Олег Шестаков из Rush Agency продолжит тему самостоятельного SEO для малого бизнеса и поделится готовыми решениями», — сказал Павел Берсенев.

Кроме того, по его словам, на конференции с докладами выступят и другие эксперты, в том числе из Пензы.

«Полный список спикеров, программа и другая полезная информация размещена на сайте конференции. Там же можно пройти обязательную регистрацию для участия в мероприятии», — добавил руководитель агентства цифрового маркетинга «НеВсем».
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