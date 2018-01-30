Пензенский губернатор потребовал обеспечить сотовой связью все население региона Связь и ИТ

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал обеспечить сотовой связью все население региона.

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Он поручил руководителям муниципальных образований уточнить список населенных пунктов, где в первую очередь следует обеспечить устойчивую сотовую связь и мобильный интернет, учитывая не только численность населения, но и потенциальную привлекательность территории для инвесторов.

Иван Белозерцев распорядился подготовить проект софинансирования частичной компенсации затрат, понесенных операторами при строительстве новых объектов связи.

«Нужно оценить возможные расходы и решить этот вопрос. Можно рассмотреть опыт других регионов РФ, где муниципалитеты предоставляют сотовым операторам земельные участки для строительства базовых станций, а из регионального бюджета компенсируется часть затрат. Нужно договариваться с операторами, чтобы они покрывали все районы целиком, а не отдельные населенные пункты», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.