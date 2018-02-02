Пензенцы могут выбрать участок для голосования на сайте госуслуг Связь и ИТ

Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Жители Пензенской области, которые в день выборов президента России 18 марта будут находиться не по адресу регистрации, указанному в паспорте, могут заблаговременно выбрать на сайте госуслуг удобный для себя избирательный участок по месту нахождения.

Фото: Gosuslugi.ru

Воспользоваться такой возможностью можно только один раз.

Подать соответствующее заявление необходимо в период с 31 января до 23.59 12 марта по московскому времени.

Для этого необходимо авторизоваться на портале госуслуг с помощью подтвержденной учетной записи и перейти в раздел «Выбор избирательного участка на выборах президента Российской Федерации». Это можно сделать, кликнув на баннер на главной странице, или активировав соответствующий пункт в каталоге.

Далее пользователям предлагается заполнить интерактивную форму и отправить заявление в электронном виде в ЦИК России.

Затем в личном кабинете будут доступны подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией об избирательном участке — ее рекомендуется взять с собой в день голосования.

Требования к технической реализации процедуры подачи и обработки заявлений были заранее определены Федеральным центром информатизации при Центризбиркоме. Технологическую реализацию проекта осуществлял «Ростелеком» при участии системного интегратора «РТ Лабс».

На едином портале госуслуг были введены дополнительные факторы аутентификации пользователя при подаче заявления, а также проверка паспортных данных в информационных системах МВД России.

Кроме того, были разработаны средства мониторинга качества прохождения запросов в ЦИК через каналы системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

«Реализованная функциональность дает возможность большой группе избирателей — студентам, командировочным, отпускникам и тем, кто просто не имеет регистрации по месту проживания — воспользоваться своим конституционным правом проголосовать 18 марта на выборах президента Российской Федерации», — отметил директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком» Михаил Бондаренко.

По его словам, только за первые 12 часов оказания услуги через единый портал госуслуг было подано в 1,5 раза больше заявлений, чем за весь период в преддверии единого дня голосования 10 сентября 2017 года, когда также была предусмотрена такая возможность.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно и лично — в участковых и территориальных избирательных комиссиях, а также в МФЦ.