В Пензе завершено следствие по делу о продаже данных абонентов сотовой связи Связь и ИТ

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Расследование уголовного дела о продаже персональных данных абонентов сотовой связи, возбужденное по материалам управления ФСБ России по Пензенской области, завершено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По версии следствия, в октябре 2016 года житель Пензы 1990 года рождения обратился к своему знакомому 1989 года рождения с просьбой подыскать сотрудников двух операторов сотовой связи, которым планировалось предложить за материальное вознаграждение осуществлять копирование персональных данных абонентов, а также сведений об их телефонных переговорах», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что две работницы салонов двух мобильных операторов 1996 и 1990 годов рождения согласились на эти условия, после чего инициатор противоправной деятельности дал в интернете объявление о продаже подобного рода информации.

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«С декабря 2016 года до конца марта 2017 года им были получены заказы на незаконное предоставление информации о персональных данных и телефонных соединениях 17 абонентов. Эти сведения были представлены заказчикам, а соучастники преступления получали в зависимости от вида информации от 500 до 4 тыс. рублей», — уточнила Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений» и ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.