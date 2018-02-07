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В Пензе ремонт помещения колледжа под коворкинг-центр обойдется в 25 млн. рублей

19:29 | 07.02.2018 | Связь и ИТ

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Пенза, 7 февраля 2018. PenzaNews. 25 млн. рублей планируется направить на капитальный ремонт помещения колледжа информационных и промышленных технологий, в котором впоследствии будет оборудован коворкинг-центр. Об этом сообщил директор учреждения Александр Фетисов.

В Пензе ремонт помещения колледжа под коворкинг-центр обойдется в 25 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Заказан проект на создание по адресу: Пушкина, 137, коворкинг-центра», — сказал он в ходе круглого стола на тему «Развитие информационных технологий в Пензенской области: от ЭВМ Рамеева до IT-парка» в среду, 7 февраля.

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Александр Фетисов добавил, что приступить к ремонтным работам намечено в ближайшее время.

«К сентябрю, наверное, если все удастся, можно будет в коворкинг-центре провести какое-то масштабное мероприятие», — предположил директор IT-колледжа.

Он пояснил, что на сегодняшний день в учреждении ведется подготовка по 19 специальностям, шесть из которых относятся к сфере информационных технологий.

«Контингент студентов у нас 2 тыс. 71 человек. IT-направления составляют от общего контингента 36% — […] 760 человек», — уточнил Александр Фетисов.
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